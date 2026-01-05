Cent butaques per a la bona confitura teatral a Terrassa

La bona confitura es tasta en cent butaques, potser no calen més. L’aposta d’Amics de les Arts per l’escena en petit format s’aferma amb el cicle Fem Sala 2026, que portarà a Terrassa nou espectacles (cinc de teatre, quatre de música) del 24 de gener al 26 de març. L’aventura de la intimitat va començar el 2015.
Hom, amb la injustícia associada a la neciesa d’anàlisi i als apriorismes, tendeix a vincular teatre i música de petit format (sobretot, teatre) amb propostes d’aficionats, d’altra banda tan respectables, o amb sales no del tot condicionades per a la faràndula. Amics de les Arts i Joventuts Musicals s’esforça any rere any, i ja van onze, amb esquerdar estereotips i oferir a la ciutat un conjunt d’espectacles, sí, de reduïdes dimensions, sí, en format íntim, sí, en un espai amb cent butaques, però espectacles professionals al cap i a la fi. És el cicle Fem Sala, que en els pròxims mesos, fins al 26 de març, oferirà nou projectes: cinc obres teatrals i quatre concerts.
“El públic repeteix experiència perquè sap que el que oferim té garantia de qualitat”, diu Maria Miralda, presidenta d'Amics de les Arts
Les funcions es desenvoluparan, entre el 24 de gener i el 26 de març, els divendres i els dissabtes (el teatre), sempre al vespre, sempre a la Sala Cardellach d’una entitat que sent una moderada (també, íntima) satisfacció per haver consolidat un projecte així, remant a contracorrent, vencent els obstacles de l’estandardització. “Costa molt, però estem contents dels resultats de l’esforç realitzat. Tenim un públic assidu, gent que repeteix experiència perquè sap que el que oferim té garantia de qualitat”, sosté Maria Miralda, presidenta de la institució. “Si aguantem, és perquè ho aconseguim”, afegeix.
Impediments
Aquest tipus de programes es topa amb impediments específics que se sumen a les pedres habituals en els camins de l’escena. La clientela cultural està acostumada a grans produccions, o no tan grans, però sí que representades en sales de renom i considerable aforament. Però, què passa amb el teatre de pot petit i bona confitura? Cèsar o res? “A Barcelona hi ha moltes sales petites que promouen aquest tipus d’espectacles, però a Terrassa no hi havia un circuit similar. Estàvem molt apartats del focus”, recorda Miralda. I Amics de les Arts va decidir omplir aquest buit, o fer el possible per omplir-lo, amb un primer cicle “que va constituir com una prova” en la primera edició, al 2015. I així, any rere any, ha anat afermant aquesta programació escènica “estable, diversa i de qualitat en format íntim”. La selecció abraça diferents disciplines i llenguatges, “alternant projectes externs amb una clara voluntat de donar suport al talent i a la creació contemporània”.
Àlex Casanovas portarà la seva obra sobre Santiago Rusiñol el 7 de març
No omplen la sala, que consta de cent cadires, però amb l’aforament a la meitat a vegades és suficient per seguir endavant, i més tenint en compte el que es cou en altres localitats: “Companys de Barcelona ens asseguren que tenir 50 o 60 espectadors és un èxit”, indica la presidenta de la institució cultural. No obstant això, una cosa és estar content (o, almenys, no estar descontent) i una altra conformar-se amb allò aconseguit fins ara. Amics de les Arts intenta incrementar cada any l’aplom de les seves propostes, que en el 2026 inaugurarà “Benvinguda a Holanda!”, amb l’actriu Berta Portabella i la pianista Cinta Macià Pi a l’escenari el 24 de gener, a les 20.15 hores.
Completen el cartell escènic “L’arquitecte prohibit” (de la companyia La Tremenda, el 7 de febrer), “No entenc els homes” (de la companyia Lautèntica, el 21 de febrer), “Passejant amb Santiago Rusiñol” (amb Àlex Casanovas, el 7 de març) i “La vida secreta de Tennessee Williams” (amb Martí Peraferrer, el 21 de març) . El musical, sempre en dijous, el formen Helix Trio (12 de febrer), Trio Bonanova (amb la terrassenca Maria Teresa Vert, el 26 de febrer), Duet Eslau (12 de març) i Quartet Vivancos (26 de març).
Finançament
Amb les entrades no n’hi ha prou. Amics de les Arts pot afrontar el pressupost del programa amb subvencions públiques i amb la seva participació a la Xarxa de Teatres d’Ateneus, que permet accedir a la contractació de determinats espectacles a un millor preu.