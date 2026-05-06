Arriba la cantata de La Clika a Terrassa

La Clika ja és aquí. Terrassa es prepara per a tres jornades intenses d’aquesta demostració, que enguany comptarà amb 40 escoles de la ciutat i que es desenvoluparà al Teatre Principal els dies 13, 14 i 15 de maig.
La cantata de La Clika és un projecte de Les Cases de la Música “que pretén generar afició per la música, treballar valors universals com la solidaritat, la comunitat o la diversitat i alhora estimular el ritme i la coordinació dels infants a través de coreografies senzilles”.
En el cas de Terrassa, aquest és el programa:
Dimecres 13 de maig a les 11.30 hores: escoles Agustí Bartra, Delta, França, Josep Ventalló Vintró, Lanaspa-Giralt, Roser Capdevila i Petit Estel-La Nova. El mateix dia, a les 16: Abat Marcet, Auró, El Cim, Enxaneta i Les Arenes. Dijous 14 de maig a les 11.30: Andersen, El Vallès, Francesc Aldea i Pérez, L’Avet, Marià Galí Guix, Martí, Pia de Terrassa i Maria Auxiliadora. El mateix dijous, a les 16: Isaac Peral, Lumen, Pere Viver, Ramon y Cajal, Roc Alabern, Sant Llorenç del Munt i Tecnos. El 15 de maig a les 11.30: Antoni Ubach i Soler, El Vapor, Mare de Déu del Carme, Ramon Pont, Sala i Badrinas i Sant Josep. A les 16: Bisbat d’Ègara, Feixes, Joan XXIII, La Roda, Ponent, Rellinars i Salvador Vinyals i Galí.