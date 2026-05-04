El ballet apadrinat per la princesa Diana arriba a Terrassa

Entre el maremàgnum de la Fira Modernista es colaran els moviments que tornen. Arriba "Momentum". El London City Ballet, la companyia que va ser apadrinada per Lady Diana, princesa de Gales, ha ressorgit i ve a Terrassa en aquesta nova època. El grup farà una funció aquest diumenge vinent a LaFACT, a les 18 hores. Els preus de les entrades van dels 24 als 28 euros. La durada de l'espectacle és de 85 minuts.
Després de tres dècades d’absència, el London City Ballet reneix amb esplendor sota la direcció artística de Christopher Marney, destaca la institució cultural terrassenca en referència al ressorgiment, iniciat el 2023, d'una companyia emblemàtica de l’escena britànica, resident al prestigiós Sadler’s Wells Theatre.
Dins de la 43a Temporada BBVA de Dansa de LaFACT, la companyia reunirà quatre peces "que reflecteixen la diversitat i l’elegància del ballet del segle XX i XXI combinant passos a dos i coreografies grupals", afegeix l'entitat organitzadora de la representació, que se celebrarà aquest diumenge, 10 de maig, a les 18 hores.
La companyia
El London City Ballet es distingeix en aquests moments per mantenir un ambiciós projecte artístic "que combina l’excel·lència del repertori clàssic amb la modernitat de les creacions contemporànies". La companyia dissenya formats adaptats a les realitats de gira: una desena de ballarins a escena "i una escenografia depurada que afavoreix una experiència més íntima de la dansa". El ballet va ser guardonat amb el premi a la millor companyia independent atorgat pel Critics’ Circle en la cerimònia dels National Dance Awards el juny de 2025.
El seu repertori actual valora les grans figures de la coreografia britànica, amb obres emblemàtiques de Kenneth MacMillan, Ashley Page i Liam Scarlett. En la seva gira inaugural, "Resurgence", desenvolupada l'any 2024, el London City Ballet va recórrer novament els escenaris d’Europa, Àsia i els Estats Units, retrobant-se amb el seu públic d'abans i conquerint nous espectadors.
Havent crescut veient el London City Ballet a principis de la dècada de 1990, la companyia va ser una font primerenca d’inspiració per a la carrera de Christopher Marney com a coreògraf, docent i director artístic. Anteriorment director de la Joffrey Ballet Studio Company a Chicago i de la Central
School of Ballet a Londres, Christopher ha programat gires internacionals i ha encarregat programes diversos que han inclòs repertori de coreògrafs com George Balanchine, Kenneth MacMillan, Liam Scarlett, Frederick Ashton, Jasmin Vardimon, Matthew Bourne i Annabelle Lopez Ochoa.
Com a ballarí, Christopher Marney ha treballat amb BalletBoyz, el Ballet de Göteborg, Ballet Biarritz, Bern Ballet, la companyia Michael Clark i New
Adventures de Matthew Bourne, interpretant nombrosos rols principals arreu del món.
El Critics’ Circle National Dance Awards el va nominar dos anys consecutius com a candidat a la millor actuació de dansa contemporània i també va ser inclòs a la llista de ballarins masculins destacats de Dance Europe l’any 2013. El 2025 va ser nomenat artista resident al Baryshnikov Arts Center de Nova York. Com indica LaFACT, Christopher Marney "continua compromès amb la recuperació d’obres menys conegudes però significatives, aportant una nova
perspectiva a aquestes coreografies i facilitant-ne l’accés mitjançant gires internacionals".
Aquest serà el programa de l'espectacle "Momentum":
Haieff Divertimento
"La precisió i la gràcia d’aquest ballet en blanc i negre, sobre una composició d’Alexei Haieff que és alhora vivaç i subtilment nostàlgica, converteixen aquesta obra rarament representada en un deliciós gest d’ullet a l’estil reconegut de Balanchine", assenyalen els organitzadors. Haieff Divertimento presenta un pas de deux amb aire de blues "i combina les tècniques populars de la dansa americana i la dansa de concert moderna amb el ballet clàssic". Coreografia: George Balanchine © The George Balanchine Trust. Música: Alexei Haieff. Il·luminació: Mark Stanley. Direcció: Deborah Wingert. Obra creada el 1947. Durada: 15 minuts.
Concerto Pas de Deux
De Kenneth MacMillan, peça inspirada en els exercicis de barra i la música de Xostakóvitx. Coreografia: Kenneth MacMillan. Música: Dmitri Xostakóvitx. Vestuari: Jürgen Rose. Direcció: Samara Downs. Creada el 1966. Durada: 8 minuts.
Quiet City
Peça poc coneguda de Robbins, és un ballet a tres ballarins, concebut com una elegia a un company perdut. Coreografia: Jerome Robbins. Música: Aaron Copland. Posada en escena: Robert LaFosse. Vestuari: Babara Matera. Il·luminació: Andrew Ellis segons Jennifer Tipton. Interpretada amb permís de The Robbins Rights Trust mitjançant un acord especial amb Music Theatre International (MTI). Creada el 1986 pel New York City Ballet, amb reestrena el 2025. Durada: 10 minuts.
Pictures at an Exhibition
D’Alexei Ratmansky, és una creació per a deu ballarins inspirada en les aquarel·les de Kandinsky i la música de Mussorski, que oscil·la entre l’humor, la intensitat i la poesia visual. Coreografia: Alexei Ratmansky. Música: Modest Mussorgsky. Vestuari: Adeline Andre. Il·luminació: Mark Stanley. Projeccions: Wendall K. Harrington. Direcció: Amar Ramasar. Creada el 2014. Durada: 34 minuts.
Fitxa artística
Director artístic: Christopher Marney
Director tècnic: Roslyn Chase
Responsable d’escena: Marina Dunford
Vestidora: Maya McDonald
Ballarines i ballarins: Arthur Wille, Simeon Sorange Felicite, Josué Gomez, Samuele Barzaghi, Elie Young, Sahel Flora Pascual, Yuria Isaka, Lydia Rose Hough, Alejandro Virelles, Jimin Kim, Alina Cojocaru.
Producció de gira: Delta Danse