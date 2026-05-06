Il·lustració de la crisi a Terrassa

Una frase que sorgeix com una sentència: “Treballo per llogar”. Una altra: “Creus en la vida després de la feina?”. Aquests són alguns dels textos inclosos en el llibre d’artista que aquest dimecres, 6 de maig, es presentarà a la llibreria Synusia i que forma part d’una doble iniciativa que tindrà lloc en aquest establiment integrat a l’Ateneu Candela de Terrassa. La nau ubicada al carrer de Montserrat acollirà aquesta tarda l’esmentada presentació i la inauguració d’una mostra.\r\n\r\nPrimer, a les 18.30 hores, s’obrirà una exposició d’il·lustracions del projecte Casa de Balneario, centrat en el món del treball i la crisi de l’habitatge. Casa de Balneario és un projecte d’il·lustració i activisme gràfic. A les 19 hores està prevista la presentació del llibre d’artista que recopila aquestes il·lustracions: “Trabajo para alquilar”, un volum publicat per l’editorial Descontrol.\r\n\r\nL’acte comptarà amb la participació de la il·lustradora i muralista terrassenca Elena Ortega, Elna Or (membre de la cooperativa La Natural Coop), i amb l’il·lustrador Dani Rabaza (de Munster Studio). L’exposició romandrà fins al 10 de maig a l’Ateneu Candela, al número 136 del carrer de Montserrat.\r\n \r\n