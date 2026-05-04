Un llibre amb un nou paradigma per a la memòria

María Carmen Bartra Gros presentarà aquest dimarts el seu llibre “Memoria y salud ((Método Xátiga)”. Ho farà a l’Ateneu Terrassenc, al número 2 del carrer de Sant Quirze 2, a partir de les 19 hores.\r\n\r\nL’obra exposa les característiques del Mètode Xàtiga aplicat als tallers de memòria i salut. Segons la presentació de l’acte, aquesta nova metodologia planteja una visió “més holística” quant a la temàtica, les tècniques i les eines aplicables als tallers, i la seva incidència en el procés neuronal.\r\n\r\nEl treball d’aspectes diversos com les tècniques i els exercicis d’atenció i de memòria, o les pautes bàsiques d’alimentació, d’activació o de respiració permeten “un canvi de visió respecte del que s’ha plantejat normalment als tallers de memòria”. Mònica Bofill presentarà l’acte d’aquest dimarts a la tarda a l’Ateneu Terrassenc.\r\n