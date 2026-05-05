El mite de Mecano torna a Terrassa

"Me cuesta tanto olvidarte" és quelcom més que el títol d'una de les cançons més pausades i romàntiques de Mecano. És el nom de l'espectacle de tribut al trio que aquest divendres desgranarà a Terrassa les peces més emblemàtiques d'un grup que va marcar diverses generacions a Espanya. El concert tindrà lloc aquest divendres, 8 de maig, a les 20.30 hores, a LaFACT.
El grup d'Ana Torroja i els germans Cano rep un homenatge "que recrea al 100% la música, el vestuari i l’escenografia original" de la banda, segons indica la institució cultural terrassenca. L’actuació destaca per la semblança física i vocal de Belén Alarcón amb Ana Torroja. Alarcón és considerada la millor doble de l’artista a escala mundial. "Aquesta proposta convida els espectadors a un viatge pel pop icònic d’una de les bandes més influents de l’escena espanyola, recuperant aquelles cançons que s’han convertit en autèntics himnes generacionals que encara continuen vigents", subratlla LaFACT.
Posada en escena
L’espectacle ofereix una reproducció exacta del grup, "aconseguint crear la sensació de veure Mecano en directe gràcies a una acurada posada en escena que inclou les coreografies i l’estètica que van marcar tota una època". La banda, integrada per músics de primer nivell, interpreta en directe un repertori extens que inclou èxits com "Hijo de la luna", "Mujer contra mujer", "Hoy no me puedo levantar", "Barco a Venus", "Cruz de navajas" o "La fuerza del destino", entre molts altres temes. Mecano, els de veritat, van tocar a Terrassa el 2 de juliol de 1985.
LaFACT combina un programa artístic original amb una sèrie de tributs en un cicle que als darrers mesos ha portat a l'escenari de la Rambla d’Ègara homenatges a figures com The Beatles, Pink Floyd o els grans del soul. "Me cuesta tanto olvidarte" té una durada de 120 minuts i els preus de les entrades oscil·len entre els 35 i els 38 euros.