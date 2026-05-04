Apoteosi de Pedro Córdoba a Terrassa

L’èxit semblava assegurat, encara que poques coses hi ha segures del tot en aquesta vida. Aquesta vegada es van complir els pronòstics i Pedro Córdoba va arrasar aquest dissabte passat a la seu de Flamencología, acaramullant d’alegria col·lectiva el tablao de l’avinguda d’Àngel Sallent. L’actuació del famós bailaor terrassenc va entrar de ple en l’apoteosi, amb un públic entregat a la causa. El local estava ple de gom a gom va trigar poc a abarrotar-se d’art en taloneig, de flamenc en estat pur. A això va contribuir el mestratge del bailaor, però també l’elenc que el va acompanyar: Jorge Mesa “El Pirata” (cante), Manuel Castilla (guitarra), Daniel Córdoba (percussió) i Sergio Quesada (palmas i jaleos).\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tEl bailaor, amb el seu germà Daniel al fons\r\n\tLluís Clotet\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSegons els seus càlculs, feia més de 20 anys que Córdoba no ballava a la seva ciutat. El seu art ha portat a mig món aquest bailaor que va debutar en gran participant en l’espectacle “Omega”, amb el mestre Enrique Morente. Ja tenia ganes de tornar, i de fer-ho amb els amics de Flamencología. Tots plegats van convertir el local en un formiguer d’emoció flamenca.\r\n