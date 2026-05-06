Marcelo Mercadante: "“El tango és una de les músiques de cambra més impressionants del segle XX"

Argentí lligat a un bandoneó, toca amb Martirio i ho ha fet amb Miguel Poveda. Torna a la Nova Jazz Cava de Terrassa amb el Quinteto Porteño per seguir eixamplant el camí que va obrir Astor Piazzolla, melodia amb girs, de Buenos Aires al món
La foto resulta demostrativa: Marcelo Mercadante és una figura enganxada a un bandoneó i aquest instrument de manxa sembla adherit al Marcelo com un apèndix que murmura nostàlgies de Buenos Aires fins i tot a aquells que mai han estat allà bressolant-se en melodies de raval. Marcelo Mercadante (Buenos Aires, 1969) torna a Terrassa sis anys i mig després de la seva última visita a un local, la Nova Jazz Cava, que considera “un dels clubs més bells d’Europa”. El compositor argentí establert a Barcelona ve amb el seu Quinteto Porteño, una de les formacions essencials en la seva trajectòria, forjada a cops de renovació i eixamplament de l’amor a una música, el tango, que ha portat amb el quintet a escenaris destacats com el Teatro Español de Madrid, l’Auditori Nacional de Catalunya o l’Opéra de Lyon, així com festivals internacionals a Europa, Àsia i l’Argentina. El Quinteto Porteño, fundat a Barcelona l’any 1999, actuarà a la Nova Jazz Cava aquest divendres vinent, a partir de les 21.30 hores. El formen Marcelo Mercadante al bandoneó, Olvido Lanza al violí, Alejandro Di Costanzo al piano, Viçenç Solsona a la guitarra elèctrica i Emiliano Roca al contrabaix. “És un honor tocar amb ells”, diu Mercadante.
L'entrevista
Feliç de tornar amb el quintet després d’anys amb altres formacions? En realitat, no el vaig abandonar mai. Gairebé tota la meva música escrita i gravada ha estat en aquest format, que no deixa de ser l’última gran innovació en la història del tango i es va convertir en tradicional i, dins de la tradició, va ser l’última renovació que es va plasmar en una formació. Vaig seguir amb aquesta base però la vaig deixar a un costat quan ens vam embarcar en projectes amb cançons cantades. La majoria dels temes, no obstant això, són en quintet, format al qual se suma la veu. Les col·laboracions amb artistes als quals admiro, com Miguel Poveda, amb qui vaig actuar en trio, donaven un color especial a cada peça, però era molt difícil portar-les de gira excepte en comptades ocasions. Em va quedar una espina clavada i vaig voler fer directes més assíduament, per la qual cosa vaig optar pel quintet més la veu. Vaig continuar component cançons. Ara torno al tango instrumental i separo els dos camins.
Es molt difícil aquesta separació entre dos conceptes tan lligats? Sí, és cert que van lligats, però crec que tenen llenguatges diferents. Jo ho sento així. El cervell activa funcions distintes quan ha de teixir cançons amb lletra.
Parlant de llenguatges diversos que es troben. En quin punt es troben el jazz i el tango? El jazz és una de les músiques més importants del segle XX. Molts músics fan ús de diversos llenguatges per construir-ne el seu. Jo em vaig criar en el segle XX i continuo fent coses en el XXI, afortunadament. El jazz, el flamenc, el tango, són músiques populars que van ser preses per molta gent per a enriquir la seva obra, com ho va fer Igor Stravinski, per exemple. I en músiques populars com la bossa nova va passar al revés. La meva generació no va viure el tango com els meus mestres. La gent ballava tangos fa molt temps. Els meus avis es van conèixer ballant tangos, però jo soc de l’època del rock i la fusió. Hi ha hagut músiques populars d’arribada massiva. El tango ho va ser en els anys 1940, i el jazz també. A l’Argentina hi havia bandes de tango, però en els programes s’obligava al fet que hi figurés una big band de jazz. Això va anar canviant...
Has dit alguna vegada que Astor Piazzolla va influir molt en la teva decisió d’escollir el bandoneó. Que té d’especial aquest instrument? És un instrument bastant exòtic. No és molt conegut perquè es va utilitzar de manera central en l’execució de músiques populars argentines. Jo crec que es pot tocar en qualsevol gènere.
Per què? Té un so molt penetrant amb un munt d’efectes. La seva manxa és molt mal·leable, molt flexible, perquè l’aire intervingui de manera decisiva en la creació d’aquests efectes. L’acordió és més dur, més estàtic, però la manxa del bandoneó pot donar una altra correguda a l’aire i aconseguir una expressivitat diversa. El bandoneó et parla. Alguns diuen que et parla com et parla un violoncel. Té aquesta qualitat.
Què li falta al bandoneó per despullar-se de la vinculació última, i permanent, al tango, a Buenos Aires? O potser és necessària aquesta vinculació? En el meu cas és impossible despullar-se de Buenos Aires, ni se’m passa pel cap intentar-ho. És com un segell. Però conec un músic, el meu amic Paolo Russo, un excel·lent pianista, que se’m va acostar un dia en un concert i em va dir que estava estudiant bandoneó. I no vulguis saber com toca aquest instrument. És bandoneonista de jazz. Encara sembla complicat tocar-lo en un altre món aliè al tango, però pot contribuir a molts universos sonors. Tot depèn de qui el toqui i de com el toqui. En mans del Paolo, per exemple, és compatible amb qualsevol grup de jazz.
Tens una sonoritat pròpia però se’t considera hereu d’Astor Piazzolla. T’ha importat l’etiqueta d’heterodox? Ni tan sols penso en això i crec que ja està superat des de fa molts anys. En el món del tango mai va haver-hi un canvi tan abrupte com l’aclaparadora transformació encarnada per Astor Piazzolla, una cosa tan personal. No crec que torni a passar. Existeix una quantitat immensa de músics que alimenten el repertori, però seguint el camí traçat en els anys 40 i el traçat per la revolució de Piazzolla, un dels grans compositors del segle XX a tot el món.
Què és el tango? És una de les músiques de cambra més impressionants del segle XX.
De cambra? Sí, la considero una música de cambra que, a més, incorpora la música popular. En els anys 1940 les formacions de tango les formaven una dotzena de persones. Tot s’escrivia, tenien arranjadors. S’escrivia i es llegia, tot amb molta rigorositat. És la música de cambra amb arrel popular més important que ha donat la humanitat.
Combines concerts com el d'aquest divendres amb la gira amb Martirio. Com marca aquesta col·laboració? Martirio és una artista immensa. Fiquem tangos en el compàs del flamenc. Martirio ho fa amb una tremenda delicadesa. A Buenos Aires, amb Chano Domínguez, van fer un tango per bulerías... Van interpretar així “En esta tarde gris” i “Volver”. Estem presentant aquest projecte a tot arreu.