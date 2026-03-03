Cafè i poesia a Terrassa

Més de 50 persones s'han aplegat aquest dilluns a la Trobada de Cafè i Poesia que cada primer dilluns de mes organitza Òmnium Terrassa.
La sessió, realitzada a la Societat Coral Joventut Terrassenca, ha estat un homenatge a les dones, coincidint amb la celebració, aquest diumenge, del 8 de març. A la trobada s'ha connectat amb la poeta Blanca Llum Vidal, que ha recitat un dels seus poemes a través del telèfon mòbil.
Les Singulars
La poeta terrassenca convidada ha estat Olga Prat i Plans, amb bocins del seu projecte "Dècimes per mil". Per la seva banda, Les Singulars, grup coral format per una dotzena de dones de Terrassa, ha avançat temes del seu proper espectacle.
Mireia Bautista, presidenta dels Minyons de Terrassa, i Berta Huguet han fet reviure l'actuació a Les Santes de Mataró. La Berta ha estat "la primera dona de la història que ha format part dels baixos d'un 4d9f", com ha destacat l'entitat convocant.
La propera trobada de la cinquena temporada del cicle serà el 13 d abril, amb un homenatge a Enric Gall.