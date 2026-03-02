Voleu fer vosaltres mateixos un espectacle d'humor a Terrassa?

Els promotors i artífexs de la iniciativa asseguren que allà, a la sala, tan a dalt de l’escenari com a l’auditori, “pot passar qualsevol cosa”. Per això el títol de l’espectacle preparat per a aquest divendres vinent a LaFACT de Terrassa es titula com es titula: “Improshow”, un espectacle d’humor improvisat al 100%. \r\n\r\nGaranteixen que cada funció és única, i no en el sentit atorgat a la màgia del directe, sinó al contingut. El projecte es desenvolupa sobre la marxa, amb jocs i sorpreses que es gesten “ a partir de les ocurrències del públic”. I si cada acte és únic, a LaFACT la conjuntura creativa col·lectiva serà doble, doncs s’hi duran a terme dues funcions: una a les 21, la segona a les 23 hores.\r\n\r\n“Tu ets guionista i protagonista: a través de les teves frases i suggeriments a l’atzar, els improvisadors construeixen personatges, històries i entorns que et faran sortir de la rutina”, diu l’organització.\r\n