Terrassa recorda el compositor Josep Cercós: "Una manera d’entendre i viure la música”

L’any passat es va commemorar el centenari del naixement del compositor Josep Cercós. Terrassa se suma a l‘esdeveniment amb un concert especial amb la soprano Marta Mathéu i el pianista Miquel Villalba, en un projecte que aterrarà a l’Auditori aquest dissabte vinent, a les 19 hores, amb Bernat Cabré com a presentador. Tot plegat constitueix “un homenatge que posa en valor la figura de Cercós i, alhora, convida a endinsar-se en un context musical ampli, ple de complicitats i influències que van marcar una època i una manera d’entendre i viure la música”, assenyalen els organitzadors del concert.
Josep Cercós (Barcelona, 1925-1989) es va iniciar en la música de la mà del pare i l’avi matern, clarinetistes. Segons l’Associació Joan Manén, institució que recupera i difon el patrimoni musical català, als 7 anys va començar a estudiar piano i als 17 va fer el primer concert. Estudiava harmonia i contrapunt alhora que Filosofia i Lletres. Va assistir als cursets que Hermann Scherchen feia a casa seva, on va contactar amb Luigi Nono, Iannis Xenakis i altres compositors. Després d’una estada a París i Ginebra, es va instal·lar a Barcelona.
Veritables tractats
Va ser membre del “Cercle Manuel de Falla”. Va treballar molts anys a l’editorial Espasa Calpe en la redacció de biografies i resums musicals, alguns dels quals veritables tractats. Va acompanyar al piano moltes classes de ballet, un dels recitals de Juan Tena, la major part dels de Marina Noreg, i gairebé tots els de la seva muller, Carme Calvet, ballarina, professora de ballet i coreògrafa.
Com a compositor, el seu llenguatge “té unes característiques pròpies: hi conviuen un gran respecte per la tradició i una concepció molt personal de la modernitat. Les fonts del seu estil es troben en el romanticisme alemany i en compositors com Scriabin”, subratlla l’associació. El seu catàleg inclou obres orquestrals, música de cambra, peces per a piano, clavicèmbal i orgue, cançons i música per a obres de teatre i de cabaret literari.
El concert, titulat “A la recerca de nous camins expressius”, ofereix al públic terrassenc l’oportunitat “de desplegar una visió panoràmica d’un paisatge sonor ric i evocador”, segons indica la presentació d'una proposta inclosa a la temporada municipal d'Arts Escèniques i Música.