Els ballarins que també fan música amb tubs dansen a Terrassa

En algunes fases de l'espectacle, els propis ballarins interpreten la música; o la refan, almenys. Aquesta "apropiació" que depassa fronteres és una de les característiques de la proposta del Ballet Junior de Genève, que presentarà tres obres contemporànies en una a Terrassa. L'actuació tindrà lloc a LaFACT aquest dissabte, a les 20 hores.
La companyia desplegarà "Touch base", "ZAK" i "Grand finale", tres mirades coreogràfiques que conviden "a explorar la força del cos, del gest i de la trobada", segons explica la institució cultural.
Amb "Touch base", la música de Johann Sebastian Bach fonamenta i inspira un espectacle creat per Marne Van Opstal que reflexiona "sobre els impulsos i la connexió humana". El títol del muntatge, que té una durada de 17 minuts, al·ludeix a la presa d'una decisió ràpida per connectar amb l'altre. "Això és el que evoca l'expressió anglesa 'touch base', com el jugador de beisbol que anota un punt en tocar la base". Amb tot plegat, el coreògraf Marne Van Opstal "explora l'impuls del moment present".
La peça destaca l'energia que impulsa qualsevol trobada, "ja sigui a través de la fricció o de l'harmonia, i la manera com aquesta connexió es transforma ràpidament en l'abstracció d'un record".
Partitura interpretada amb tubs
A "ZAK", el ballet sustenta l'obra en la música de Xavier Desandre Navarre i Éric Lamoureux. Durant 35 minuts, la coreografia traçada per Héla Fattoumi i Éric Lamoureux planteja un diàleg permanent entre so i moviment, en un joc rítmic. La partitura és interpretada en gran mesura pels mateixos ballarins amb la manipulació de "boomwhackers", uns tubs de colors que produeixen so quan es colpegen contra el terra o contra el cos. "Els ballarins se'ls apropien i els transformen en objectes simbòlics o en auténtics companys de dansa", comenta l'organització de l'esdeveniment.
Per últim, "Grand finale" (22 minuts), amb coreografia de Hofesh Shechter, treballa la tensió entre el caos i el control "a través d'una dansa rítmica i profundament percussiva". Intensitat física i emocional. La peça dibuixa un món en desequilibri, "impulsat per una energia bruta i una teatralitat fosca i inquietant".
El Ballet Junior de Genève, nascut del programa formatiu del Ballet de Ginebra, va ser guardonat amb el Premi Suís d'Arts Escèniques 2021 i és un trampolí cap al terreny professional. Forma joves intèrprets de la mà de coreògrafs destacats en l’escena contemporània des de fa més de 40 anys. Cada temporada, uns 40 ballarins de 17 a 23 anys viuen processos creatius intensos en aquest projecte. Tot i la joventut dels seus intèrprets, "la companyia destaca per una potència artística i tècnica que la situa a nivell de formacions professionals de primer rang".