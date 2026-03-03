Terrassa torna a superar els 11.500 aturats al febrer

L'atur a Terrassa ha tornat a sobrepassar la barrera dels 11.500 desocupats. El nombre de terrassencs sense feina ha repuntat altre cop aquest passat febrer, després de reduir-se lleugerament el gener. Segons les dades publicades aquest dimarts per l'Observatori del Treball i el Model Productiu, Terrassa ha tancat el segon mes de l'any amb un total d'11.585 aturats, 162 més que els que es comptaven 28 dies abans. La ciutat ha experimentat un augment intermensual d'un 1,42%.
Tot i això, aquesta xifra d'11.585 desocupats és la dada més baixa en un mes de febrer a Terrassa des de l'any 2008. Encara es troba, però, a força distància del nombre d'aleshores, quan hi havia 10.357 egarencs a l'atur.
En comparació amb ara fa un any, les llistes dels serveis d'ocupació s'han reduït un 1,33% a Terrassa, amb 156 aturats menys que els 11.741 que es registraven el febrer del 2025.
Al Vallès Occidental la desocupació també s'ha incrementat i els vallesans aturats tornen a ser més de 42.000. El mes de febrer ha acabat, en concret, amb 42.009 residents a la comarca sense feina. Són 439 més que un mes abans, amb un augment percentual una mica més petit que el de Terrassa: un 1,06%.
Si ens centrem en l'evolució interanual, el Vallès Occidental registra ara 811 desocupats menys. El febrer del 2025 n'eren 42.820. Així doncs, hi ha hagut una caiguda d'un 1,89%, en aquest cas més gran que a Terrassa.
Dels 23 municipis de la comarca, aquest febrer del 2026 l'atur ha augmentat en 10, s'ha mantingut en dos (Gallifa i Ripollet) i s'ha reduït en 11. En canvi, en la comparació interanual, ha crescut en sis municipis, ha minvat en 16 i no ha variat en un (Sant Llorenç Savall).
A Catalunya, l’atur ha repuntat lleugerament per tercer mes consecutiu amb un augment de 2.039 desocupats més que al mes de gener (+0,63%). S'ha situat, així, en 327.253 aturats, el total més baix des del febrer del 2008. Es tracta del primer febrer en quatre anys amb un lleuger increment mensual de l’atur. En la comparació interanual, però, les llistes dels serveis d’ocupació s’han reduït un 2,11%, amb 7.068 desocupats menys que al mateix mes del 2025.