Terrassa recorda les dones camperoles oblidades

Un mateix acte, dues parts. La llibreria Synusia de Terrassa inaugurarà aquest dimecres una exposició d'il·lustracions sobre el llibre "Campesinas, La historia de nuestras abuelas", que serà presentat en la mateixa convocatòria. La cita: a les 19 hores a la llibreria ubicada a l'Ateneu Candela, al número 136 del carrer de Montserrat.\r\n\r\nL'exposició inclou il·lustracions elaborades per 11 artistes del taller La Madriguera, de Paula Bonet. Es tracta d'obres concebudes per a l'edició del llibre "Campesinas. La historia de nuestras abuelas", de Joanna Kuciel-Frydryszak. Les il·lustracions es basen en fotografies originals procedents dels arxius de les famílies que apareixen en el llibre. La mostra romandrà a l'Ateneu Candela durant un mes. Es pot visitar de dilluns a divendres, de 10 a 13.30 hores i de 18 a 21 hores; i els dissabtes, de 10 a 13.30 hores.\r\n\r\nA les 19.30 d'aquest dimecres , la casa editora Temporal presentarà el volum, "que rescata la veu de dones oblidades per la història amb majúscules", en paraules de Malgorzata Lebda.\r\n