Tallers familiars al Museu Terrassa per Setmana Santa

El Museu de Terrassa organitza una oferta de tallers i activitats familiars per Setmana Santa. Del 30 de març a l’1 d’abril s’han impulsat diferents propostes "que permeten apropar-se de forma lúdica i divertida a la cultura, la història i el patrimoni terrassencs", destaca l'Ajuntament.
Es tracta d'una nova edició dels cicles d’activitats familiars "Per Setmana Santa, la mainada al Museu" i dels casals infantils "Al Museu i... Santes Pasqües!". Les propostes "permeten als infants i a les seves famílies aproparse de forma amena i divertida a la cultura, la història i el patrimoni de la ciutat a través d’una àmplia proposta d’activitats i tallers".
El programa "Per Setmana Santa, la mainada al Museu" presenta enguany dues activitats familiars adreçades a infants a partir dels 3 anys i amb una hora de durada:
-Dilluns 30 de març a les 17.30 hores. Activitat familiar dinamitzada: "La carpeta d’en Muncunill". És un itinerari per descobrir la figura de l’arquitecte modernista Lluís Muncunill i alguna de les seves obres més destacades a través d’una ruta dinamitzada amb mapes, adhesius i la participació del mateix Muncunill. Organitza: Museu de Terrassa. Amb el suport de Réseau Art Nouveau Network i Cultural route of the Council of Europe.
-Dimarts 31 de març a les 17.30 hores. Activitat familiar "Benvinguda Pasqua!". Amb la Pasqua, "també arriba la primavera i les ganes de gaudir del bon temps i de la natura", diu el consistori. En aquest taller, els participants podran elaborar una targeta pop-up inspirada en els ous, els pollets o les gallines, grans protagonistes d’aquestes festes. Organitza: Museu de Terrassa.
Tres propostes
D’altra banda, el cicle "Al Museu i... Santes Pasqües" compta amb un total de tres propostes adreçades a infants d’entre 4 i 12 anys estructurades en casals d’un sol dia de durada i en horari de 9 a 14 hores. Totes les activitats són accessibles i es duran a terme principalment a la Casa Alegre de Sagrera tot i que s’han previst algunes sortides puntuals a d’altres espais de la ciutat. El preu per dia de casal és de 15,50 euros (+10% IVA) amb la possibilitat d’accedir a un 10% de descompte en els següents casos: famílies nombroses, famílies monoparentals, famílies amb algun membre a l’atur o famílies amb algun membre amb discapacitat de + 50% o grau 4 o 5 i també a partir de la inscripció d’un segon infant.
Aquest any, els dies de casal s’han organitzat a l’entorn de la figura de Pau Casals, violoncel·lista, pedagog, director i compositor musical, coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del seu naixement. Els tallers es duran a terme els dies 30 i 31 de març i 1 d’abril:
-Dilluns 30 de març. Taller 1: "Qui era el Pau?".
-Dimarts 31 de març. Taller 2: "El cant dels ocells".
-Dimecres 1 d’abril. Taller 3: "Un missatge per la pau".
Les places són limitades i cal inscripció prèvia.