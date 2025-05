Com veuen la Seu d'Ègara els adolescents terrassencs?

Potser les esglésies de Sant Pere ren molt conegudes en l’imaginari de la ciutat, però no tan visitades com tocaria. Almenys després d’haver llançat la candidatura de la Seu d’Ègara a Patrimoni Mundial de la Unesco.

D’aquí que l’Ajuntament hagi activat múltiples iniciatives per socialitzar el patrimoni de la Seu d’Ègara. Entre les quals “L’Escola amb la Seu”, un projecte va néixer l’any 2022 per tal d’integrar a les escoles de Terrassa i el seu entorn immediat en la candidatura.

I fruit d’aquesta col·laboració, dijous a la tarda es va inaugurar al al Castell Cartoixa de Vallparadís l’exposició “L’Escola amb la Seu”. En la mostra, que es podrà visitar fins el 18 de juny, es poden veure totes les activitats realitzades en el marc la IV edició de la jornada “L’Escola amb la Seu”, que va celebrar el seu dia central el passat 10 d’abril.

Museu de Terrassa

A la inauguració de la mostra hi van ser presents el regidor de Cultura Joan Salvador i la directora del Museu de Terrassa Gemma Ramos. Van estar acompanyades d’una dotzena d’alumnes que han participat de la mostra.

Entre les peces exposades es troben els dibuixos sobre la Seu d’Ègara realitzats per alumnat de 3r de primària de l’Escola Serra de l’Obac; així com les fotografies de la Seu fetes per alumnat de 1r de batxillerat de l’Institut Torre del Palau.

També es poden veure una mostra dels productes elaborats per la cooperativa de l’Escola Sant Llorenç del Munt (com ara bosses de cotó amb lletres serigrafiades), i exemples del taller de mandales i de la corda de respirar de l’Escola Sant Josep.

Escoles participants

Igualment es mostren imatges de la jornada del 10 d’abril, en la qual van participar el Col·legi Vall Vedruna, Tecnos Escola Cooperativa, Escola Ramon Pont, Escola El Vapor, Escola la Roda, Escola Àndersen, Escola Bisbat d’Ègara, Escola Sant Llorenç del Munt, Escola Serra de l’Òbac, Escola Enxaneta, Escola Sant Josep i Institut Torre del Palau.

El principal objectiu és treballar en diverses activitats de difusió del monument durant el curs acadèmic, per tal de celebrar una jornada en la qual les escoles són les protagonistes.