Ja es coneixen els aspirants a Capgròs de l'Any 2025 a Terrassa

Antònia Ferrer, Pepe Mármol, Alfons Ferrero, Montse Nieto, Nadia Hafid, el patge Xiu-Xiu i Caye Casas. Aquesta és la llista de persones d'entre les quals sortirà el Capgròs de l’Any d’aquest 2025 a Terrassa. També coneguts com a capdidats, tots aquests egarencs aspiren a agafar el relleu d'Àlex Marteen i passar a engrossir el grup de personatges populars homenatjats amb una reproducció a imatge i semblança seva en catró pedra.

Així ho ha donat a conèixer aquest divendres el Casinet de l’Espardenya, que organitza la Festa dels Capdidats a Capgròs de l’Any 2025 el 7 de juny a les 19 hores a la Plaça Vella de Terrassa. Els aspirants a Capgròs de l'Any podran defensar la seva capdidatura davant de la societat terrassenca, que després tindrà el dret de votar-los presencialment en funció de les seves qualitats i els seus mèrits.

Les votacions, però, ja estan obertes. Tots aquells que no vulguin esperar a emetre el seu vot de forma presencial, ho poden fer ja i fins al 7 de juny a les 21 hores de forma telemàtica enviant un correu a casinet.espardenya@gmail.com.

Divendres de Festa Major, després de la lectura del pregó que dona per iniciada la festa, se sabrà el guanyador, que serà el Capgrós de l'Any número 46 de Terrassa.

Com és habitual, el Casinet de l’Espardenya ha fet les seves particulars descripcions de cada capdidat:

Antònia Ferrer

Antònia Ferrer

Nebridi Aróztegui

Activista de la cultura popular de la mà dels Geganters de Terrassa des dels anys 80. No ha dubtat a fer ballar els Gegants Nous i els Modernistes a la Festa de la Santa Creu així com el gegantó del seu estimat Antoni Messeguer. Per Carnestoltes ha preparat disfresses i de les seves mans van néixer les tres sardines.

Pepe Mármol

Pepe Mármol

Nebridi Aróztegui

Terrassenc de dalt a baix tot i que va néixer a Castro del Río. Amb més de mig segle al Terrassa FC, és molt més que un encarregat de material: no fa gols al camp però és tota una institució. Estimat per tothom qui passa per l’Estadi Olímpic. Sempre amb bones paraules, discret i col·laborador ho té tot a punt abans que ningú arribi al camp i en marxa l’últim.

Alfons Ferrero

Alfons Ferrero

Nebridi Aróztegui

El cuiner "Portaplatets" de la ciutat. Fa 25 anys que fa bullir l’olla. Pot elaborar-te una tapa ben gamberra o un bon caldo de tota la vida. Tradicional i innovador a parts iguals treballa com una formigueta per oferir-te el millor "Vermutet" de la ciutat. Defensor del producte de proximitat no hi ha croqueta que se li resisteixi.

Montse Nieto

Montse Nieto

Nebridi Aróztegui

Pessebrista de la Fira de Santa Llúcia. Fa 58 Nadals que entra a casa nostra amb les figuretes i construccions que elabora al seu petit taller a les golfes de casa seva. Tot i que no havia vist mai un caganer va començar venent-los en una paradeta de 2 metres. I fins a dia d’avui, la trobarem a la Plaça Vella, amb una parada molt més gran.

Nadia Hafid

Nadia Hafid

ACN

Il·lustradora. De petita va descobrir la secció de còmics per adults a la Biblioteca Central de Terrassa. Autora d'"El buen padre", "Chacales" i guanyadora del premi Finestres de Còmic amb "Mala Olor". També ha publicat els seus treballs a mitjans com El País o The New York Times, entre d’altres. Amb les seves il·lustracions visibilitza tot allò que la incomoda i qüestiona el món que l’envolta.

Patge Xiu-Xiu

Patge Xiu-Xiu

Nebridi Aróztegui

Va arribar a la ciutat ara fa 75 anys. És qui més bé coneix els secrets dels més menuts. Tot i que ens vigila des de l’Orient arriba a Terrassa per Sant Esteve per xiuxiuejar i recollir les cartes dels nens i nenes de la ciutat. Esperem que ens posi a la llibreta blava.

Caye Casas

Caye Casas

Nebridi Aróztegui

"El millor dibuixant i guionista del món"...segons la seva mare. La seva trajectòria passa pel còmic i la il·lustració però també per les pel·lícules i curtmetratges de terror i comèdia negre, destacant ”Nada S.A”, "Matar a Dios" i "La mesita del comedor", pel·lícula de gènere més premiada del 2023 i que li va valdre un comentari a les xarxes socials del gran Stephen King.

Escarni

Els "Kikos" per adoctrinadors radicals als Carmelitans