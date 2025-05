El ple extraordinari de mobilitat de Terrassa acaba sense consens

S'ha parlat de consens, de pla de ciutat, de fomentar el transport públic, de la ronda Nord, de l'illa de vianants, de la falta d'aparcament, de model per al futur, de mirades àmplies, de diàleg, hi han participat deu entitats, però el ple extraordinari de mobilitat, sol·licitat per PSC i ERC, celebrat aquest divendres a Terrassa ha acabat sense cap consens. La proposta de PSC i ERC, amb 14 punts, ha estat rebutjada encara que els partits en el govern, Tot per Terrassa (Txt) i Junts, secundaven 12 d'aquests 14 punts. Els partits que la presentaven la volien tirar endavant en bloc. TxT i Junts, no. Conclusió: no s'ha aprovat. Una altra conclusió: tampoc s'ha aprovat, perquè mancava de majoria, l'alternativa exposada per TxT i Junts.

Els dos aspectes amb els quals l'executiu no estava d'acord eren el tercer, que reclamava implantar, abans que acabi el mandat, una àrea verda d'aparcament per a residents "com a prova pilot per implantar-la tots els barris amb aparcament tensat", i el setè, referent a un dels assumptes més espinosos tractats en el ple i abans del ple: el de la saturació de vehicles als carrers de Galileu i Arquimedes.

Desviament del trànsit

Precisament l'associació Salvem Galileu i Arquimedes ha estat una de les més dures en la seva intervenció en l'inici de la sessió, el destinat a les exposicions de les entitats. La proposta de PSC i ERC parlava de desviar el trànsit en tots dos carrers, "autoritzant només l'accés a veïns, vehicles de serveis, vehicles de persones amb mobilitat reduïda i usuaris dels aparcaments". Contemplava també "extrapolar aquesta mesura de desviament del trànsit de pas a tots els carrers estrets de la ciutat que tinguin un elevat nivell de trànsit".

Txt i Junts plantejaven impulsar un Pacte de Ciutat per una Mobilitat Sostenible i Equitativa com a marc per a l'elaboració del nou Pla de Mobilitat. El va presentar aquest dimecres alhora que anunciava un projecte de transformació al carrer d'Arquimedes.

"Només volen comprar els punts que els agraden, i això no és negociar", ha assenyalat Ona Martínez, portaveu d'ERC. Xavier Cardona, de TxT, tinent d'alcalde de Territori, havia demanat "enviar un missatge conjunt a la ciutadania", perquè l'executiu volia consens, però sospitava que PSC i Esquerra només volien "escenificació". Vox, formació que ha exposat la derogació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), la facilitació d'aparcament i l'adopció de mesures per mantenir el paviment, també ha vist rebutjada la seva moció.