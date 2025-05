El teatre que Feliu Formosa ens va traduir

Segueixen els elogis i els homenatges a Feliu Formosa. No només a la seva Sabadell natal, o a la Barcelona de les principals institucions del país. I és que Terrassa viu una mena de "Setmana Feliu Formosa", entre l’espectacle “Molt bé diu, senyor Feliu” i l’exposició “Qui era Feliu Formosa”.

Si el primer tenia lloc al Teatre Principal el vespre de dilluns, la segona ha estat inaugurada recentment i espot visitar a la Sala Muncunill fins el 31 de maig.

La mostra és obra de Francesc Ventura (veterà activista cultural sabadellenc) i la Comissió Feliu Formosa (un cercle d’amistats i lletraferits).

Un dels punts forts de l’exposició és la mostra de cartells d’obres de teatre traduïdes per ell mateix, especialment de l’alemany. Com ara “El casament dels petitburgesos”, que ha estat representada a Terrassa a bastament. I també a bastament al seu autor Bertolt Brecht, per a qui Formosa sent un especial afecte.

Tirant dels més antics, hi ha cartells on actuava la seva dona, la malaguanyada actriu Maria Plans (concretament a “Sermons domèstics”).

La mostra, a la Sala Muncunill

ALBERTO TALLÓN

També hi són presents obres dirigides per Mario Gas (com “Lulu” i “Mare coratge”), qui precisament no va faltar a l’homenatge de la nit de dilluns a Formosa, tot recitant alguns poemes.

No falten obres dirigides pel terrassenc Pau Monterde, qui es va veure entre el públic del Principal. I tirant de terrassenquisme, es troben cartells de la companyia local “El Globus”, al també local escenari del Centre Dramàtic del Vallès. I a Amics de les Arts va portar “La cacatua verda”, interpretada pel grup de teatre Skuk.

Traductor de l’alemany

De fet, és la seva feina com a traductor (especialment de l’alemany) el fet que va portar al teatre. I un cop al sector, va esdevenir actor, autor, director, professor…

De fet, Formosa va entrar a treballar com a professor a l’Institut del Teatre l’any 1975. Tanmateix, havia arribat a viure a Terrassa l’any 1967. I L’any 1969 entrava a la companyia 6x7, que més endavant esdevindrà el grup El Globus, sempre dins de l’entitat Amics de les Arts. Sempre ho feia com a traductor, sovint com a director i diverses vegades com a actor.

El seu pas per Terrassa no va ser discret, en el millor sentit de la paraula. El llavors alcalde Manuel Royes deia, l’any 1995: “La seva arribada va ser un revulsiu per tota una generació de joves creadors (...) i conseqüentment, la vida cultural”. I encara li tiraria una floreta més: “No s’ha estat de manifestar les seves dissensions. I en més d’una ocasió, ha sortit a la palestra per fer-nos veure que les coses no són tan llises com ens les imaginem”.



La mateixa idea que es destacava dilluns: “Si això el fa feliç, nosaltres també ho serem; i, si no, bé prou que ens ho dirà. Ves si ara als noranta anys es posarà a fer comèdia…”.

I és que sota la batuta de Rosa Renom, l’espectacle i homenatge de dilluns no serà el darrer, però quedarà en la memòria.

Formosa, demà a la llibreria la Temerària

La llibreria La Temerària acull demà divendres la presentació del llibre “L’alegria de l’oblit” (Edicions 62), de l’autora Maria Josep Escrivà. Però comptarà amb la presentació del poeta Feliu Formosa, qui d’ençà que va venir a viure a Terrassa, ha multiplicat les seves aparicions en la vida cultural local. De fet, ha participat de nombroses xerrades a la llibreria La Temerària i és un assidu de la llibreria Re-Read del Passeig. Amb aquesta vitalitat, a principis de setembre farà 91 anys.