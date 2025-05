Festa doble pels 500 anys dels gegants de Terrassa

Les dues parelles de gegants de Terrassa estan d’aniversari, i això suposarà una festa per partida doble. Els Vells, en Robesa i la Pepona, faran 175 anys el pròxim 30 de maig, mentre que els Nous, en Ramonet i l’Ermessenda, arribaran als 75 el pròxim 2 de juliol. A més, es dona la circumstància que les quatre figures sumen 500 anys aquest 2025.

Podem dir que el Robert i la Pepona són els terrassencs de més edats, nascuts el 30 de maig del 1850, quan Terrassa amb prou feines passava dels 10.000 habitants. Per celebrar el centenari d’aquests gegants, l’Ajuntament va encarregar a Lluís Carbonell la construcció dels Gegants Nous, en Ramonet i l’Ermessenda, que van ser estrenats a la Festa Major de 1950. Com a figures més antigues de la ciutat, les quatre figures són l’embrió de la nostra cultura popular.

Per celebrar l’aniversari dels gegants, s’ha organitzat una doble celebració amb activitats obertes a la ciutat. Els actes centrals seran el darrer cap de setmana de maig pels Vells i Festa Major pels Nous, que recuperaran els cossos originals, restaurats després de 30 anys guardats al Museu de Terrassa. A més, les dues parelles i les seves rèpliques estrenaran nous vestits.

Entre les activitats que se celebraran, ja n’hi ha una en marxa: el concurs de contes i dibuix per a alumnes de primària. Com hem dit, el pròxim divendres 30 de maig arribarà l’aniversari dels Gegants Vells, una representació teatral a càrrec de Qollunaka al raval de Montserrat, on també hi haurà concert i ball amb Se'n Fa Una. L’endemà, coincidint amb la diada d’Antoni Messeguer, tindrà lloc una cercavila amb altres colles amb gegants centenaris.

En Robesa i la Pepona, els Gegants Vells

NEBRIDI ARÓZTEGUI

Abans de la celebració dels Gegants Nous, també s’organitzaran altres activitats. El dijous 5 de juny, Jan Grau, expert en patrimoni festiu i membre fundador dels Geganters de Terrassa, oferirà una xerrada a la Casa de l'Esport. Del 14 de juny al 9 de juliol, es realitzarà un joc de cercar els gegants pels aparadors dels comerços, amb la participació de Terrassa Centre. També cal destacar la doble exposició "A pas de gegant pels arxius". A l'Arxiu Tobella, podrem veure fotografies històriques dels gegants, mentre que l'Arxiu Històric es dedicarà a mostrar peces geganteres i monogràfic del Concurs Provincial de Gegants de 1950. Ambdues exposicions estaran obertes del 20 de juny al 12 de juliol.

En Ramonet i l’Ermessenda tindran la seva festa al raval de Montserrat el dimecres 2 de juliol, amb la sorpresa d’un nou ball: "Els gegants com abans". El mateix diumenge faran una cercavila amb la participació d'altres gegants. L’endemà, el dilluns 7 de juliol, s’estrenaran els Gegants Vells petits, elaborats per Taller Dimoni. Més tard, es lliuraran els premis del concurs de contes i dibuix a la plaça de la Torre del Palau, on també se sortejaran obsequis entre els participants del joc de cercar gegants als aparadors.