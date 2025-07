El món coral se cita al festival internacional de Terrassa

Els amants de la música coral, o aquells que vulguin acostar-se a aquest art sublim, tenen una cita a Terrassa a partir d’aquest dijous, i fins al 23 de juliol. I no és una cita qualsevol. És el quart Festival Internacional de Cant Coral Ciutat de Terrassa, que anima a l’elevació de l’esperit amb quatre propostes d’alt nivell. La primera, aquest dijous, amb el cor Cappella Victoria Jakarta d’Indonèsia, a les 21 hores a la Seu d’Ègara.

El Cappella Victoria Jakarta és un cor d’església dirigit per Herman Yoseph Tan. Fundat fa 25 anys per joves feligresos, ha interpretat més de 200 obres polifòniques en més de 20 concerts a Indonèsia i altres països. Ha evolucionat cap a una especialització en música de la polifonia sagrada de finals del segle XVI, especialment la romana i les seves interpretacions modernes. Aquest dijous al vespre, amb 30 cantants, el repertori que proposarà és ampli, amb tres parts diferenciades: una centrada en la música litúrgica europea dels segles XX i XXI, una segona que pica l’ullet a mestres relacionats amb Montserrat i una tercera de música popular d’Indonèsia.

El cor d`Indonèsia actuarà aquest dijous a la Seu d`Ègara

Aquest divendres, 11 de juliol, arribarà el torn del Grand Choir of Óbudai Árpád High School de Budapest. L’escenari i l’hora, els mateixos: la Seu d’Ègara, 21 hores. El protagonista d’aquesta segona jornada és un cor jove, amb 90 cantaires, que va ser fundat el 2016.

Dirigit per Erzsébet Kúnné Kocsis i Mark Szabó, oferirà un repertori basat en els compositors de finals del segle XIX i pares de la cerca de la música folklòrica hongaresa “i el desenvolupament de la música dins de les cultures no occidentals”. És el cas de Béla Bartók, però també de Lajos Bardós i Zoltán Kodály, i de creadors del segle XX com Ferenc Farkas.

Cor de Torí

El tercer capítol d’aquest intens inici del festival tindrà lloc aquest dissabte vinent, 12 de juliol, a l’Auditori (19 hores), amb el CORO PoliEtnico de Torí. El grup italià, amb Il Sedicetto (grup vocal de cambra) actuarà amb el Cor de la UPC, proposant un repertori ètnic de diversos països i un de música italiana i anglesa. El cor de Torí, dirigit per Guiseppe Crea, interpretarà a Terrassa l’espectacular ”Stabat Mater” de Karl Jenkins.

Després d’aquests tres dies primers, el certamen internacional “descansarà” fins al 23 de juliol, dimecres, quan se celebrarà l’actuació del World Youth Choir a l’Auditori, a les 19.30 hores.