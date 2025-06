El Corralito de Terrassa ofereix cinc places de residències artístiques

El Corralito de Terrassa obre una convocatòria de cinc places a residències per la creació artística contemporània. La iniciativa del centre de creació està destinada "tant a artistes individuals com a ol·lectius que desitgin desenvolupar el seu projecte artístic al centre durant les dates compreses entre el dia 1 de juliol i el 15 de setembre". L’estada mínima haurà de ser d’una setmana.

L'associació bufa aquest any les espelmes de la seva primera dècada d'existència. La convocatòria del laboratori de creació de l'estiu 2025 va dirigida a qualsevol persona o col·lectiu amb membres majors d’edat. Es contemplaran totes aquelles propostes relacionades amb l’art contemporani. Les disciplines que s’acceptaran dins d’aquestes residències són arts plàstiques, visuals, arts escèniques i les arts literàries, entre d’altres. L’equip del Corralito es reserva el dret de valorar si les propostes de residència "són compatibles amb les capacitats tècniques de l’espai". La seu del laboratori, al carrer de Sant Leopold, té 230 metres quadrats dividits en una zona central multidisciplinària i diàfana, espai d'oficina, espai menjador i lavabo.

No hi ha un límit de temps per a la recepció de sol·licituds: es tancarà la convocatòria un cop ocupades les places. Això sí: l'entitat demana presentar la sol·licitud, com a mínim, una setmana abans de la data d’inici de la residència prevista.

Diferents tarifes

Per tal de presentar-se a la convocatòria, artistes o col·lectius han d’omplir el formulari que trobaran a les bases de participació, on hi podran trobar tota la informació i cost de l’estada, amb diferents tarifes per a persones sòcies i no sòcies de l’associació. Els preus van dels 30 euros als 200 (sense IVA), depenent del temps de residència i de factors com la pertinença al Corralito o el caràcter individual o col·lectiu de la petició.

"Oferim el nostre espai i recursos per tal de contribuir en els processos de creació artístics d’artistes del territori, procés clau de la pràctica artística i perquè entenem el nostre centre com un espai viu, comunitari, on el contacte entre disciplines, realitats, projectes i persones contribueix a una cultura crítica i transformadora per la qual intentem apostar a la ciutat", conclou El Corralito.