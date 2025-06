Fabricant una semàntica per al món des de Terrassa

L’escriptora i divulgadora literària Mercè Martí Arolas serà la protagonista d’una nova activitat cultural inclosa en el cicle de xerrades de l’Ateneu Terrassenc. L’acte, en format de col·loqui, es desenvoluparà aquest dijous, 26 de juny, a la seu de la institució, al número 2 del carrer de Sant Quirze. El títol: “Quan la paraula canvia el món: fabricant una semàntica”.

Ferran Peña presentarà la xerrada, que es realitzarà a partir de les 19 hores i oferirà una reflexió sobre el poder semàntic. “Darrere una revolució sempre hi ha un llibre i darrere un llibre hi ha la tria de paraules i significats amb la voluntat no només d’explicar el món; amb la voluntat de fer el món”, indica la ponent.

La filologia i la història

Mercè Martí té la intenció de compartir, com a filòloga “i un punt d’historiadora”, que les paraules sempre apunten a una realitat -física o no- i que així ens expliquem el món. Això és la semàntica, subratlla.

Històricament, però, quan els humans volem que el món sigui d’una manera determinada i no coincideix amb la realitat, amb les paraules “creem relacions noves amb aquesta realitat i és així com la transformem”. Per tant, amb la semàntica “també inventem i construim mons nous”. Lemes com “Llibertat, igualtat i fraternitat” són exemples , si més no, d’aquests intents d’incidència en el món.