Òmnium Terrassa premia "L'amant de Franco"

Primer, l’escriptor Josep Pla va bufetejar Adolf Hitler, encara que fos en les pàgines d’una novel·la. Ara, el mateix autor que va idear aquella bufetada ha concebut una història amb Francisco Franco com a protagonista. L’autor és Francesc Puigpelat Valls i el llibre, “L’amant de Franco”. Puigpelat, natural de Sitges, ha obtingut aquest dimecres, 25 de juny, amb aquesta novel·la el XXXIV premi Ferran Canyameres de nove·la, un certamen organitzat per Òmnium Terrassa, que ha atorgat aquest i altres guardons en una de les cites literàries més arrelades al país, la Nit del Misteri. La festa ha tingut lloc al Teatre Principal.

És arribar l’estiu i celebrar-se a Terrassa, des del 1994, una nit de literatura en la qual s’entreguen sis premis. El principal, el Ferran Canyameres de novel·la, ha recaigut en Francesc Puigpelat, un “veterà” que ja havia rebut aquesta mateixa distinció a Terrassa precisament amb aquella bufetada que Josep Pla li va ventar a Hitler. Allò (el premi) va passar l’any 2020. Un lustre després, Francesc Puigpelat agafa el testimoni del terrassenc Andreu Grau, que va guanyar el guardó l’any passat amb “Travessa el buit”. Aquest 2025, la convocatòria s’ha saldat amb la presentació de 47 obres.

Puigpelat és un lector apassionat de la novel·la negra clàssica, aliena “a les ximpleries tecnològiques actuals”. Considera determinada corrent nòrdica, senzillament, pèssima. Per a l’escriptor de Sitges, l’única tecnologia aplicable al gènere que li agrada és la del contrast de les empremtes digitals, “i això que tothom sap que s’ha de posar guants”.

Foto de grup dels guanyadors de la Nit del Misteri a Terrassa

Alberto Tallón

“L’amant de Franco” conté, doncs, trets clàssics, però també dues peculiaritats: el protagonista, el català Pere Comelles, fill de cineasta i prestidigitadora, és un físic quàntic. Conegut d’Einstein i Schrödinger, però decebut, s’acaba fent policia a França (segona peculiaritat) i es veu implicat en la conspiració de Franco per posar fi a la vida d’una persona que amaga cartes comprometedores relacionades amb una relació extraconjugal del dictador.

Les missives perilloses acaben en mans del receptor de les bufetades de Josep Pla de l’obra anterior (però res a veure una cosa amb l’altra). “Aquest període històric m’agrada i es presta a elaborar aquest tipus de narracions”, apunta l’escriptor, “molt content” amb un premi que li fa “una il·lusió especial; significa que el que escrius agrada”. El text guanyador serà publicat per Pagès Editors.

El més antic

Òmnium recorda que el Ferran Canyameres és el premi de novel·la d’intriga més antic de Catalunya en el seu gènere i també és el que compta amb la dotació més alta, de 5.500 euros, gràcies al patrocini de MútuaTerrassa. Però la Nit del Misteri inclou més girs argumentals, i lliura més premis. El de teatre, amb el nom d’Àngels Poch, arribava a la cinquena edició amb 59 obres presentades. L'ha guanyat Josep Santaeulàlia, escriptor de Banyoles, amb l’obra “Foguera d’ombres”. La família Poch es farà càrrec de l’edició del treball.

També hi ha espai per a la distinció poètica. Des de l’any 2003, la gala entrega el premi de poesia Enric Gall. La d’aqauest dimecres n’era la 21a edició, que ha recaigut en el poema “La llet i la mel”, escrit per Israel Clarà López, poeta veí de Mollet del Vallès. Aquest apartat del certamen promou l’exaltació de valors ciutadans “com el civisme, la convivència i els bons costums”, segons destaca l’organització. Enguany hi havia 35 obres candidates.

Ferran Canyameres és protagonista nominal del certamen per partida doble, doncs també porta el nom de l’autor de “París, el fel i la mel” el premi que reconeix la millor narració curta i que en el 2025 ha arribat a la 37a edició. Enguany, se l’ha emportat Núria Farràs Giol, autora d’Olèrdola, per l’obra “El temps de la venjança”, considerada pel jurat la més destacada de les 52 narracions presentades a la convocatòria. Des del 2017, Òmnium també aprofita la gala celebrada al Teatre Principal per lliurar el premi d’il·lustració al disseny de la portada del llibre recull de les obres premiades a la Nit del Misteri. L’entrega es realitza amb la col·laboració de l’Escola d’Art i i Disseny de Terrassa i enguany la premiada ha estat María Luisa Martín Casadelrey.

Dos guardons destinats a escolars

La Nit del Misteri lliura també dos guardons adreçats als escolars. Un és el Premi Maria Rovira, que arriba a la 31a edició, per a alumnes d’educació secundària i postobligatòria. Dedicat a les narracions curtes, ha recaigut en la categoria de primer i segon d’ESO en Jana Parera Daví, del col·legi Sant Josep de Gràcia, de Barcelona, per l’obra “No tot és el que sembla”. En la categoria de tercer i quart d’ESO el premi va quedar desert. En la categoria de batxillerat i CFGM se l’ha endut Laura Espinosa Moreno, de l’Escola Mare de Déu del Carme de Terrassa, per “Una carta d’amor”. El Premi M. Montserrat Oller (24a edició), per a alumnes del cicle superior de Primària, l'han guanyat guanyar Mar Andrés (Escola Andersen) per “Conte numèric” i Maria Stovicek Pérez (Escola Tecnos) per l’obra “Veus”.