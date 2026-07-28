Jaume Farrés o la fotografia "com a quadern de bitàcola"

Ell declina l’etiqueta de fotògraf i fins i tot la d’artista, però qui ha contemplat les seves sèries de fotos, tan originals en el seu concepte general com en la seva elaboració individualitzada, potser s’atrevirà a discutir-li aquest aclariment de modèstia. Ell és Jaume Farrés Ubach, sí, fotògraf, sí, artista, i aquest dijous, 30 de juliol, serà el protagonista de la tertúlia d’estiu amb la qual la Sala Paüls escura aquest mes de juliol als seus “dominis” al barri de Vallparadís.
Cada últim dijous de mes, el citat espai expositiu celebra una tertúlia al bar Culla, a uns pocs metres de la galeria d’art de Jordi Paüls. I aquest 30 de juliol, a les 19.30 hores, visitarà l’establiment Jaume Farrés per parlar del seu procés creatiu, de la seva mirada, de les seves inspiracions, en una tertúlia que promet ser més fresca i informal que unes altres, segons els organitzadors.
Jaume Farrés Ubach ha exposat enguany un parell de vegades a la sala situada a Vallparadís, els responsables de la qual destaquen “la mirada personal i diferent del món” que aporta Farrés quan captura els petits detalls “elevant-los a un estadi superior”. I aquests detalls assoleixen llavors “una importància extraordinària, generant tot un seguit de projectes creatius” que conviden a les grans reflexions.
Del jazz als rams
El fotògraf acudeix a totes les jam sessions de la Nova Jazz Cava i recull moments i essències que enguany s’han pogut veure en exposicions enlluernadores. Ha fotografiat sèries de residus en els boscos, de la pica de la cuina de casa seva, d’equips de hockey, de sortides de sol, d’elements de senyalística per a persones amb mobilitat reduïda a diverses ciutats del món, de rams de flors en rècord de víctimes d’accidents de trànsit... I són més els projectes d’aquest il·lustrador (a això es dedicava professionalment) que les cristal·litzacions d’iniciatives anteriors.
“La fotografia com a quadern de bitàcola”, és titula la tertúlia d'aquest dijous amb un creador sempre a la recerca del perquè de les coses.