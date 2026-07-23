El MNACTEC reobrirà les seves portes el 17 de setembre

Hi ha data de reobertura. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) reprendrà la seva activitat el 17 de setembre vinent, un cop acabades les obres que va posar en marxa a finals d’octubre pasat. Hauran transcorregut, doncs, gairebé 11 mesos del tancament d’aquest equipament situat a la rambla d’Ègara de Terrassa, que ha estat objecte d’una transformació amb el propòsit de reduir-hi el consum energètic i les emissions de CO2.
El procés, amb un cost de 4,2 milions d’euros, s’emmarca en el Programa d’impuls a la rehabilitació d’edificis públics (PIREP), finançat pels fons europeus Next Generation EU. L’actuació preveia una reducció mínima del 30% del consum d’energia d’origen fòssil i una millora significativa del confort ambiental dels espais museístics, adequant l’edifici als estàndards actuals de sostenibilitat i gestió eficient dels recursos.
Fins ara, els mesos d’estiu eren pràcticament inhàbils, amb temperatures que arribaven als 36 o 40 graus a l’interior. Segons la direcció del museu, amb els canvis l’espai podrà ser útil també a l’estiu, “obrint la porta a nous públics i activitats”. En principi, les obres havien de comportar el tancament temporal del MNACTEC durant vuit mesos, des del 20 d’octubre, per recuperar l’activitat el passat 30 de juny, però els terminis s’han ampliat. Durant el tancament, també s’aprofitat per dur a terme actuacions d’arranjament de les instal·lacions en l’àmbit de la seguretat contra incendis. La nova data anunciada pel museu és el 17 de setembre, pocs dies després del començament del curs escolar 2026-2027.
Climatització
El projecte contemplava la substitució del sistema de climatització, reemplaçant les antigues calderes de gasoil per un sistema d’aerotèrmia d’alta eficiència, capaç de generar fred i calor a partir d’energia elèctrica d’origen renovable. A més, la nova climatització ha d’ajudar a preservar millor les peces, ja que les oscil·lacions de temperatura afectaven negativament la col·lecció.
El pla, a més d’ampliar la instal·lació solar fotovoltaica, preveia també la recuperació del sistema de ventilació natural original ideada per l’arquitecte Lluís Muncunill, millorant el comportament tèrmic i la qualitat de l’aire sense incrementar el consum energètic. El procés inclou la renovació de l’enllumenat interior i exterior, amb substitució de totes les lluminàries per tecnologia LED amb control intel·ligent basat en sensors de presència i lluminositat. L’estalvi energètic previst se situava entre el 50% i el 65%. A més, s’implementa un sistema de gestió energètica integral amb control remot.