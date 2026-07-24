Un homenatge a John Coltrane com a cloenda suprema

No es tracta d’imitar allò que és inimitable. Si l’emulació en el jazz és tasca tan ímproba com, gairebé sempre, estèril, ser una còpia de John Coltrane s’inscriu en l’àmbit d’allò impossible. Parlem d’un dels genis més imponents de la història del jazz, habitant de l’Olimp d’aquest gènere absorbent i misteriós. Azar Lawrence no pretén erigir-se en èmul contemporani d’aquell portent del saxo, sinó trenar-ne un homenatge a la seva manera. Així tancarà aquest dissabte el cicle Jazz a la Fresca. Serà a partir de les 22 hores.
Diuen que el geni va dir: “No pots tocar res que no siguis tu. No pots tocar res que no hagis viscut”. John Coltrane va néixer el 23 de setembre de 1926 (va morir el 1967, poc abans de fer 41 anys) i són nombrosos els actes de commemoració del centenari que s’escampen enguany per tot arreu. Precisament a la Nova Jazz Cava se celebrarà un concert en memòria de Trane el 17 d’octubre vinent. “Avui ha vingut en John”, es titula. Abans, però, aquest dissabte, el pati de la Nova Jazz Cava esdevindrà escenari d’un reconeixement singular amb The Azar Lawrence Quartet Salutes John Coltrane. The Impulse Era! Aquest és el títol del projecte liderat pel saxofonista Azar Lawrence per cloure el cicle Jazz a la Fresca 2026 i, de pas, la temporada estable 2025/26 del Club de Jazz Terrassa.
L’últim concert del programa tindrà lloc a la terrassa de la Cava aquest dissabte, 25 de juliol, a partir de les 22 hores
L’entitat organitzadora considera el concert “una cita excepcional dedicada a una de les figures més influents de la història del jazz, coincidint amb el centenari del naixement del llegendari John Coltrane”. El saxofonista nord-americà Azar Lawrence encapçala un quartet de primer nivell “que revisita l’univers musical de Coltrane durant la seva mítica etapa al segell Impulse!”. Amb aquesta companyia va publicar “A love supreme”. Molts crítics i aficionats consideren aquest període el més transcendental del músic de Carolina del Nord. No obstant això, el plantejament del projecte no representa “un simple exercici de recreació històrica”, sinó “una lectura viva i contemporània del llegat coltranià”.
The Azar Lawrence Quartet Salutes John Coltrane recorda l’era al segell Impulse!
Azar Lawrence (Los Angeles, 1952), nen prodigi, ja tocava el violí a la Simfònica Juvenil de Los Angeles i després es va decantar per la viola, però als 13 anys l’enamorament pel saxo va ser imparable. Va passar l’adolescència escoltant jazz a casa del seu amic Reggie Golson (sí, el fill de Bennie Golson). No hi havia marxa enrere. Va passar pel Taller de Jazz de l’Escola Secundària Dorsey, va tocar a la Pan Afrikan Arkestra d’Horace Tapscott i, periòdicament, amb George Cables, Candy Finch, Larry Gales i Woody Shaw en un club. Va formar part de la banda d’Ike & Tina Turner, de War i de la banda de Watts 103rd Street and War. I atenció: es va unir durant tres anys i mig a Elvin Jones, baterista de Coltrane, i durant més de cinc anys, al quartet de McCoy Tyner. Va enregistrar treballs amb Miles Davis i va treballar per a Freddie Hubbard, Busta Rhymes, Roberta Flack i Phyllis Hyman. I per a Earth, Wind & Fire, i per a Marvin Gaye.
Intensitat espiritual
A més d’atresorar un immens currículum, o precisament una cosa va portar a l’altra, Lawrence forma part de la generació de músics que va créixer sota la influència directa de Coltrane i ha desenvolupat una trajectòria “marcada per la intensitat espiritual, la llibertat creativa i la recerca constant que caracteritzen aquesta tradició”, destaca el Club de Jazz Terrassa. El seu discurs musical connecta amb l’esperit de les grans obres enregistrades per Coltrane als anys 60.
Azar Lawrence debuta a Terrassa juntament amb els tres músics de reconegut prestigi internacional que l’acompanyen en aquesta aventura. El pianista Benito Gonzales és una de les veus més destacades del jazz actual, hereu delllegat de McCoy Tyner i col·laborador habitual de figures com Kenny Garrett o Pharoah Sanders. El contrabaixista Essiet Essiet, veterà de l’escena novaiorquesa, ha compartit escenari amb mestres com Art Blakey, Abdullah Ibrahim o Freddie Hubbard. Completa la formació el versàtil bateria Brandon Lee, inclinat a projectes de jazz modern i creatiu.