Les festes de la Mercè comptaran amb el terrassenc Miki Núñez

Un cantant terrassenc “volarà” a les festes de la Mercè d’aquest any. Miki Núñez actuarà a la platja del Bogatell el 25 de setembre, a les 22 hores, en el marc de la festivitat patronal de la capital catalana. Ho farà amb l’espectacle “A volar!”, i acompanyat d’un repartiment musical d’alt nivell: Neus Aranda (trompeta) Maria Cofán (trombó), Jofre Alemany (saxo), Albert Borràs (guitarra), Eloy Núñez (teclats), Karlitos Bastida (baix) i Òscar Jorba (bateria). Tot plegat, a l’escenari ELS40.
Els programadors del concert subratllen que “frescor, autenticitat i una connexió constant amb el públic són alguns dels secrets de l’èxit de Miki Núñez, una de les veus més destacades i properes del pop català actual”. L’organització de la festa recorda l’àlbum “121” i cançons com “Escriurem”, “La venda” o “Me vale”, però també la publicació recent de l’EP (extended play) “La partida”.
Cançons noves
El repertori de Miki Núñez contindrà tant temes antics i populars del vocalista com cançons noves “en un directe dinàmic i ple d’energia i amb una posada en escena acurada”. A finals d’abril, el músic terrassenc va publicar “Un altre cop”, el seu nou single, com una bestreta de cançó d’estiu. Mesos abans havia tret “L’últim petó i el primer”.
Del 23 al 27 de setembre, Barcelona disposarà 16 escenaris repartits en 14 espais, on es desenvoluparà una programació creada per Música Mercè i BAM amb 109 concerts gratuïts. A més de l’artista egarenc, el cartell inclou figures com ara Leire Martínez, Nacho Vegas, Buhos, Svetlana i Els Amics dels Arts.
Aquest dissabte vinent, 1 d’agost, a les 22.15 hores, Miki Núñez actuarà al Cap Roig Festival. També és un dels convidats al cicle de concerts amb el qual Estrella Damm i l’ASACC commemoraran els 150 anys de l’empresa cervesera entre setembre i octubre a sales de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra. El programa presentarà 45 artistes en 45 concerts. Miki Núñez actuarà el 24 d’octubre a Razzmatazz 1 de Barcelona. A principis d'octubre serà un dels caps de cartell del festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès.