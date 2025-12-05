El jazz sempre és benèfic a Terrassa

L’organització de concerts solidaris és un dels propòsits anuals de MuJazzT, col·lectiu de músics de jazz de Terrassa que aquest divendres ha signat amb Oncolliga el conveni per a la celebració d’un esdeveniment benèfic en favor d’aquesta fundació. La formació egarenca Jazzmanontroppo serà aquest any l’encarregada d’omplir de jazz amb ritme solidari la Nova Jazz Cava en un concert que se celebrarà el 20 de desembre, dissabte, a les 21.30. El preu de l’entrada: 12 euros.
La signatura del conveni ha tingut lloc a la seu d’Oncolliga, al carrer de Salmerón, amb David del Moral en representació de MuJazzT i Cristina Brugueras, presidenta de la fundació d’ajuda oncològica.
La formació protagonista del concert s’ha renovat després d’uns anys per explorar estils diversos que li són propers com és el jazz (per descomptat), la bossa nova, el blues i el soul.
“A la mirada singular que aporten a temes coneguts s’afegeix la complicitat dels seus integrants, amb un sol objectiu, gaudir i fer gaudir”, afirma el Club de Jazz Terrassa, que dona suport a la iniciativa cedint la Cava i subministrant-ne estructura. El quintet acumula una llarga trajectòria en diferents formacions locals, amb presència al Festival Jazz Terrassa, la Festa Major, concerts solidaris i diversos escenaris. Fidels al significat del seu nom, Jazzmanontroppo reivindica una combinació equilibrada d’estils.