Carles Sans, Albert Om, Àngel Llàcer, Peyu i Albert Pla, a Terrassa

Carles Sans, exintegrant del Tricicle, els periodistes Albert Om i Joan Maria Pou, en Peyu i Albert Pla amb una comèdia i el Mag Lari seran alguns dels reclams estrella de la programació prevista per LaFACT de Terrassa a partir del gener i fins al juny del 2026. El 23 de gener, aterrarà a l'auditori de la rambla d'Ègara l'espectacle "Sau, un concert de pel·lícula", una gira liderada per Pep Sala i amb Fredrik com a nou vocalista.
La temporada, que portarà de nou el musical d’Àngel Llàcer i Manu Guix, "El Petit Príncep" i altres espectacles familiars com el "Circ de l’Any", inclourà concerts de tribut i la 43a Temporada de Dansa, amb 12 espectacles a la primavera.
Més de 30 iniciatives omplen la programació a LaFACT a partir del gener i fins al juny. Com subratlla la institució, "a partir del 10 de gener es podrà gaudir d’una àmplia selecció de propostes que
abracen la música clàssica, el teatre, l'òpera, els concerts, els espectacles familiars i la màgia", tot plegat pensat per a un públic divers tant en gustos com en edats.
Diversitat
Entre la programació destaquen rostres coneguts com l'exintegrant del Tricicle, Carles Sans, els periodistes Albert Om i Joan Maria Pou, el Mag Lari i una comèdia d'en Peyu i Albert Pla. La temporada portarà de nou el musical "El Petit Príncep", d'Àngel Llàcer i Manu Guix.
La temporada també inclourà dos concerts de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), diversos concerts de tribut i espectacles de comèdia, així com una temporada de dansa en la qual destaca una gala d’estrelles de l’American Ballet Theatre, la Compañía María Pagés i el London City Ballet.
Aquesta és la programació
Música clàssica
L'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Andrés Salado, presentarà "La Cinquena de Beethoven" (1 de febrer). El 22 de març, "Una Passió de cinema "que, juntament amb el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados, interpretaran grans bandes sonores de "Jesus Christ Superstar", "La missió" i suites de "Ben-Hur", entre d’altres.
Teatre
L'oferta teatral la formen diverses propostes, començant per "Per fi me'n vaig!" (11 de gener), l'espectacle amb què Carles Sans oferirà el seu humor inconfusible. Albert Om i Joan Maria Pou traslladaran al directe la química del seu pòdcast amb "Què t’ha passat?" (13 de febrer), "una xerrada plena d'humor i complicitat", segons LaFACT. A més, Joan Lluís Bozzo dirigeix la vibrant
versió catalana del musical "Mamma mia!" (19 d’abril), un musical en català a partir dels grans èxits d’ABBA. A l'auditori de la rambla d'Ègara també es podrà veure "Hamlet, és una comèdia", una funció (17 de maig) amb el duet format per Peyu i Albert Pla.
Òpera
A principis d’any, LaFACT oferirà de nou una òpera solidària a benefici de l’entitat Som Riures-Dentistes Solidaris. Es tracta de "Carmen, une petite histoire d’amour", de Georges Bizet (16 de gener),
que compta amb Anastasia Apreutesii en el paper de Carmen i Joan Martínez Colás com a Don José. Aquesta producció inclou la participació de Neit Danza, Cors i la Coordinadora d’Entitats Andaluses de Terrassa (CEAT).
Concerts
Pel que fa als concerts, el 23 de gener arriba "Sau, un concert de pel·lícula", dins d'una gira liderada per Pep Sala i amb un nou vocalista: Fredrik. La proposta combina els grans èxits del grup dels anys 90, que formen part de l’imaginari col·lectiu, amb imatges inèdites i fragments exclusius del rodatge del seu biopic "Els de Sau", enregistrat a Terrassa.
Apartat familiar
Dins de la programació familiar, torna el 19è Circ de l'Any de Tub d’Assaig 7’70 (10 de gener), "una cita ineludible plena de circ, malabars, acrobàcies, dansa i teatre, recomanada per a totes les edats", exposa la institució cultural. També es podrà gaudir del gran èxit del musical "El Petit Príncep" (28 de febrer), una gran producció de La Perla 29, amb la direcció d’Àngel Llàcer i música de Manu Guix i un repartiment format per Àngel Llàcer, Mariona Escoda, Xavi Duch, Carme Milàn i Marc Pociello.
Màgia
La màgia serà representada per Mag Lari i el seu espectacle "Strafalari". Aquest esdeveniment promet un show "al més pur estil Las Vegas, que farà passar l’estona volant amb grans il·lusions i una gran dosi de participació del públic".
Dansa
La 43a temporada BBVA de Dansa de LaFACT, ja presentada el passat 10 de novembre, s'encetarà el 17 de gener i s’estendrà fins al 13 de desembre. En l'apartat primaveral, s’oferiran 10 espectacles entre els quals destaquen una gala d’estrelles de l’American Ballet Theatre (25 i 26 d’abril), el flamenco de la Compañía María Pagés (24 d’abril) i el London City Ballet (10 de maig).
El 2026, el Programa d’Alt Rendiment (PAR) en Dansa de LaFACT presentarà una nova producció familiar. "Alícia, i la dansa de les mil meravelles· (21 de maç), "amb la voluntat d’oferir un nou títol adreçat al públic més jove i a les escoles".
Al mes de febrer es podrà veure "Carmen", una coproducció entre LaFACT i l’Innsbruck Winter Dance Festival que, amb la coreografia d’Enric Gasa, "uneix tradició i modernitat en una nova versió d’aquest mite, amb la participació d’alumnes seleccionats del PAR en Dansa de LaFACT".
Altres propostes
A la programació també hi destaquen una sèrie d'activitats que inclouen tributs a grans artistes, espectacles de comèdia i monòlegs, així com un musical familiar.
En l'àmbit dels tributs musicals, s'hi celebrarà "Michael’s Legacy", considerat pel Club de Fans de Michael Jackson a Espanya com el millor espectacle sobre l'anomenat Rei del Pop, amb escenografia, cos de ball i banda en directe.
Els espectadors també tindran a la seva disposició un tribut a The Beatles amb The Flaming Shakers, definits per The Cavern com la forma més propera d'escoltar el grup de Liverpool. Una altra proposta: "Me cuesta tanto olvidarte", un homenatge a Mecano.
Els fans de la que possiblement va ser la banda més influent del rock progressiu també podran gaudir d'"Echoes of Pink Floyd", un espectacle amb nou músics que recreen l'esperit del grup. El programa musical de LaFACT presentarà també "The best of soul", amb cinc veus de Nova York interpretant cançons mítiques d'aquest gènere.
Comèdia i monòlegs
En aquest apartat es presenten propostes com "Improshow", un espectacle improvisat a partir de les ocurrències del públic, i "No somos Estopa", amb José Corbacho i David Fernández, un espectacle d'anècdotes i humor. A banda de la màgia de Mag Lari, el cartell també compta amb un espectacle de Pando, el Mago. Andrés Torres aborda amb humor la criança amb "Los hijos adolescentes", mentre que Joaquín Caserza farà ús de l'humor i el teatre per parlar de l'ansietat a l'obra "Conversaciones con mi mente".
Per als més petits, LaFACT proposa el musical "Ohana", basat en Lilo & Stitch, una representació que explora l'amistat i la família amb música i ball en directe.