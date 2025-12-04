Festa acústica prenadalenca al bar d'Amics de les Arts de Terrassa

Si algú veu un capità a bord del vaixell, cap tocat amb barret, un capità amable, això sí, sense ínfules autoritàries, segurament està veient el Toni Soler en una de les seves múltiples facetes. A locals, escenes, sales i altres se’l coneix per Capitán Vargas i aquesta nit solcarà una nova mar cantant-li a les estrelles amb la seva marineria, amb la qual es barreja, perquè tampoc va de cap en el pont de comandament. Ja a terra ferma, al bar d’Amics de les Arts, cantaran i cantaran, i tocaran, per celebrar Nadal de manera anticipada. Serà aquest divendres, 5 de desembre, a partir de les 23 hores. L’entrada és lliure.
L’any passat va estar a punt de celebrar-se ja la primera “Tonividad”, que és així com es diu l’esdeveniment, però “es va complicar la logística”, diu aquest rocker de 48 anys que ha formiguejat i formigueja per bandes diverses. Va formar part de Calles Grises i de Toxic Beer Society, ha estat a Lost Sailors amb homenatges festius al folk irlandès en barreja de boira amb punk. Muntava les jam sessions del Reina Victòria i ha tocat moltes vegades sol, però els versos del capità, tant els crítics com els religiosos, no neixen per ser recitats en solitud. “Em faltava quelcom”, diu, perquè li fascinen els concerts, el preconcert i el postconcert, la mística del viatge en furgoneta, l’horitzó, els riures del camí i aquells nervis.
Fa un lustre, el grup de música irish de taverna ja protagonitzava concerts prenadalencs, i l’any passat es va programar la “Tonividad” (o “Tonivité”, que tant se val) que no va quallar. Enguany, sí, enguany el capità s’ha envoltat de nou d’amics per oferir aquest divendres dues hores i mitja ben bones de música en directe “amb algunes cançons pròpies, però, sobretot, amb versions: de Bob Dylan, dels Rolling Stones...”, informa. I potser se sent alguna nadala, adverteix.
El concert-festa d’aquest divendres començarà a les 23 hores i tindrà una durada de dues hores i mitja
Per l’escenari passarà una desena de músics en clau acústica i potser s’hi deixa caure alguna presència estel·lar, ja que el capità guitarrista coneix molta gent de tants ports que ha trepitjat en la seva vida amb el rock gravat a la pell des que, quan inaugurava l’ús de raó, va veure la pel·lícula “Jailhouse rock”, amb Elvis Presley, i va tenir clar que volia fer allò.
L’encreuament
Es va formar durant quatre anys al Conservatori i després pel seu compte. Ara està implicat com a cantant a la banda Morning Sickness, amb la qual va actuar a la sala Cobá el passat 22 de novembre. La resta d’integrants del grup, tots rubinencs, són Robert Araujo (guitarra solista), Germà Alcaraz (guitarra), Marcos Rodríguez (baix) i Xavi Fortuny (bateria). “Fem un rock and roll 100% original, sense imitacions ni disfresses. Defensem un so propi cuinat a foc lent, bevent de les diferents tendències del rock i el hard rock”, sosté el músic.
Pel bar d'Amics de les Arts passarà una desena de músics i potser s’hi deixa caure alguna estrella
Escriu contes de terror, també. Si els publica, seran aglutinats en un llibre, “29 contes de terror”, i el guarisme té sentit, perquè 29 van ser les cançons que Robert Johnson va enregistrar. Diu la llegenda que aquest bluesman, considerat un dels fundadors del gènere, no era un virtuós en la creació i la interpretació, però, en un encreuament de camins al sud del Mississipi, va vendre l’ànima al diable a canvi de passar a la posteritat com a músic.
“Diuen que l’innomenable li va concedir el desig. Però només podia fer 29 cançons, ni una més”, explica Toni Soler, que aquesta nit de divendres tocarà “Crossroads”, un relat d’aquella llegenda. “Capitán Vargas és el meu nom artístic, però, en realitat, no arribo ni a grumet”, confessa.