Gòspel renovat amb tres veus i set instrumentistes a Terrassa

Sense comptar la fórmula de la big band, que sol tenir entre 12 i 25 membres, o els recitals d’homenatge amb múltiples col·laboracions, no és habitual assistir a un concert de format íntim, en un club de jazz, amb una desena d’artistes en el programa, tot a un temps. S’alternaran, per descomptat, però els integrants del Franklin Gospel Project cridats a desplegar la seva música aquest divendres a la Nova Jazz Cava de Terrassa són el que s’ha dit, deu. I, com queda suggerit en el nom, venen a Terrassa “amb la voluntat d’ficar al llit l’essència del gospel modern a través d’una lectura viva, oberta i emotiva”. Aquesta lectura gravitarà al voltant de les veus de Rocío Angue Eson, Camilla Allimac i Memi Sillah.
El projecte neix de la trobada d’un conjunt de veus i instrumentistes que, segons el Club de Jazz Terrassa, “comparteixen el desig de recuperar l’energia espiritual d’aquest llenguatge (el gòspel) , però amb una mirada actual que dialoga també amb el soul, el jazz i les músiques afroamericanes contemporànies”.
Des del gospel més clàssic, i no tant clàssic, i els espirituals fins al funk i el soul, el concert proposa un recorregut pels hits i les cançons més ballables de Kirk Franklin (1970), director de cor, músic, cantant, compositor i autor estatunidenc, referent del gènere i inspiració central d’aquesta iniciativa musical.
Timbres
Les veus de les tres cantants formen el centre expressiu del grup. Es tracta, afegeix el club organitzador, de tres personalitats “amb timbres i recorreguts complementaris que, plegades, generen un espai de força col·lectiva i delicadesa”.
L’acompanyament instrumental “desplega colors i dinàmiques que amplifiquen aquesta intenció”. El resultat és un viatge sonor que transita entre la celebració i la introspecció, “amb arranjaments que busquen la complicitat del públic i reivindiquen el gospel com una música que transforma i uneix”. La força instrumental del concert la impulsen Álvar Monfort (trompeta), Samuel Marthe (trombó), Pol Prats (saxo), Alberto Burguez (piano), Marc Canelles (guitarra), Lídia García (baix elèctric) i Oriol Cot (bateria).