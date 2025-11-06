Crida a Terrassa: algú té obres del pintor cubista Palau Ferré?

La feina d’Amics de les Arts de Terrassa no sols conrea el terrer local, la qual cosa no constitueix cap secret. Ara ha emprès un projecte per exposar obres del pintor cubista Maties Palau Ferré (Montblanc, 1921-2000), mostra que vol obrir al febrer del 2026. De cara al muntatge, l’entitat ha fet una crida “a col·leccionistes i particulars” per identificar i cedir obres de l’artista.
L’exposició “Palau Ferré, vitalitat intensa” tancarà la commemoració dels 25 anys de la seva mort. La proposta s’emmarca dins el Cicle Grans Artistes, impulsat per l’entitat “per incorporar noms destacats de l’art contemporani a la seva programació”. Comissariada per l’historiador Francesc Marco-Palau, besnebot de l’artista, la mostra “oferirà una panoràmica sobre els vincles vallesans de Palau Ferré i la seva influència en les segones avantguardes catalanes del segle XX”, segons indica la institució. Es podrà visitar a la Sala Salvador Alavedra, espai codirigit per Josep Guindo i Francesc Prats, amb el suport del dissenyador Ricardo Alavedra.
Durant l’últim any, el Cicle Grans Artistes ha acostat al públic de Terrassa figures com Joan Soler Jové o Josep Amat, i amb la nova mostra Amics de les Arts “vol continuar reforçant la connexió de la ciutat amb els grans noms de la pintura catalana”.
“El procés de catalogació de l’obra està obert i seria fantàstic poder incorporar pintures inèdites procedents de col·leccions terrassenques”, explica Francesc Marco-Palau
L’entitat i la família del pintor fan una crida als col·leccionistes particulars del Vallès perquè puguin cedir temporalment obres de Palau Ferré per a la mostra. L’artista és conegut per les seves figures femenines d’ulls ametllats, els paisatges de colors vius i les composicions mitològiques, presents avui en nombroses col·leccions privades. “El procés de catalogació de l’obra està obert i seria fantàstic poder incorporar pintures inèdites procedents de col·leccions terrassenques”, explica Francesc Marco-Palau, que destaca que “l’exposició pot ser una bona oportunitat per recuperar vivències i testimonis de persones que van conèixer l’artista”. Després d’anys de silenci, la figura de Maties Palau Ferré ha tornat a ocupar un lloc destacat en la història de l’art català. El centenari del seu naixement, celebrat el 2021 amb l’Any Palau Ferré, va donar lloc a múltiples exposicions i activitats..
Punt final
La mostra de Terrassa posarà el punt final a aquesta efemèride, oferint una mirada propera a l’obra i al pensament d’un artista que va defensar valors com la pau, la llibertat i la solidaritat, i que va passar a la història com “el pintor que cremava els seus quadres”.
La vida de Palau Ferré també ha inspirat la novel·la "La dona més pintada" (Proa, 2023), de Màrius Serra, que ha contribuït a redescobrir el seu univers creatiu i humà. Aquest 2025, diverses localitats com Montblanc, Reus, Tarragona, Barcelona, Lloret de Mar o Escaldes-Engordany han acollit actes de commemoració del 25è aniversari de la seva mort.
La mostra de Terrassa posarà el punt final a les commemoracions, oferint una mirada propera a l’obra i al pensament d’un artista que va defensar valors com la pau, la llibertat i la solidaritat, i que va passar a la història com “el pintor que cremava els seus quadres”.