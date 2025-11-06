Cultura i Espectacles

Gran gala internacional de dansa a Terrassa

Estrelles com Evgenia Obraztsova i Jesús Carmona compartiran escenari a LaFACT

  • Evgenia Obraztsova, ballaribna del Teatre Bolxoi

Publicat el 06 de novembre de 2025 a les 19:46

Poques vegades es concentra tant de talent de tan diversa procedència en un escenari, i menys per recórrer tants camins estilístics. Aquest cap de setmana hi haurà concentració d’estrelles de la dansa a Terrassa. Serà a LaFACT Cultural, en una gala internacional doble: una aquest dissabte, una altra el diumenge, amb un elenc que inclou a ballarins del Teatre Bolxoi i a figures del flamenco.

Allà, a l’escenari de LaFACT, se succeiran els espectacles en dos actes. El primer s’obrirà amb la dansa clàssica de “Cigne blanc (pas de deux)”, a càrrec de Ksenia Ovsyanick i Cristo Vivancos i continuarà amb “Cel black days”, proposta de dansa d’autor amb Luce Bron & Jean-Philippe Dury. Agafarà el relleu “Left lovers”, neoclàssic amb Mariavittoria Muscettola i Cristo Vivancos. El primer acte de l’espectacle conclourà amb “Adagio Giselle” (dansa clàssica amb Evgenia Obraztsova i David Motta) i “De hueso y piedra”, el flamenco del prestigiós bailaor Jesús Carmona.

Ballarina del Teatre Bolxoi

Carlos Bianchini tocarà el piano en directe a “The object”, dansa d’autor amb Jean-Philippe Dury que obrirà el segon acte. El succeirà en el programa el “pas de deux” de “Carmen” (amb Muscettola i Vivancos). La tercera proposta d’aquest acte serà “Limelight”, dansa neoclàssica amb Ksenia Ovsyanick, que deixarà pas a Carmona en la seva interpretació de “Paquera mix”. “La bella dorment”, d’Obraztsova i Motta, tancarà un espectacle de 90 minuts de durada. Dissabte començarà a les 20 hores. Diumenge, a les 18.

Evgenia Obraztsova és ballarina principal del Teatre Bolxoi, institució en la qual va destacar David Motta Soares. Jesús Carmona ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Dansa.

