Conclou la renovació de la façana nord de MútuaTerrassa i comença el procés a la façana sud

L’Hospital Universitari MútuaTerrassa ha completat la renovació de la façana nord del seu edifici principal, una de les fases més destacades de les obres de rehabilitació exterior que es van iniciar el febrer passat. Els treballs avancen segons el calendari previst i, si no hi ha imprevistos, tot el projecte culminarà a l’estiu del 2026. Abans que acabi aquest any, la institució preveu començar la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la façana sud, que seran visibles des de la plaça del Doctor Robert, i molts altres indrets de la ciutat.
L’actuació, amb un pressupost global de quatres milions d’euros, té com a objectiu millorar el confort tèrmic dels pacients i professionals, reduir el consum energètic i adequar l’edifici -construït entre 1973 i 1976- a les normatives europees en matèria d’eficiència i energies renovables. Les obres s’estan executant íntegrament des de l’exterior per tal de no interferir en l’activitat assistencial.
Segons explica Cristina Serra, directora de projectes i obres de MútuaTerrassa, la intervenció a la façana nord ha consistit en la retirada completa de l’antic aplacat de pedra i de les caixes de persiana, que generaven filtracions d’aire. En el seu lloc, s’hi ha col·locat un nou sistema d’aïllament amb dues capes de llana de roca i panells "sandvitx" que han incrementat en dotze centímetres el gruix tèrmic de la paret. "Aquest nou aïllament exterior ens permetrà guanyar confort i reduir notablement la pèrdua d’energia", assenyala Serra.
L’acabat de la façana nord s’ha resolt amb xapa d’alumini miniona, amb acabats de color taronja corporatiu de Mútua, mentre que a la façana sud -exposada a més hores de sol- s’hi col·locaran plaques fotovoltaiques que també serviran d’element de protecció solar. En total, el conjunt de façanes sud, est i oest incorporarà 2.700 metres quadrats de panells, amb 1.190 plaques que aportaran entre un 10% i un 15% del consum elèctric de climatització i il·luminació de tot l’hospital.
Paral·lelament, s’han reparat i pintat les parts de formigó visibles, s’han substituït elements metàl·lics envellits i s’han instal·lat 400 cortines interiors -a més de les ja existents- a les habitacions per reforçar el control de la llum natural, després de la retirada de les persianes. "A la façana sud sí que hi afegirem, més tard, una persiana nova, de control elèctric", explica Lluís Álvarez, cap d'obra. En conjunt, s’han retirat 180 tones de pedra i s’han muntat més de 65.000 kg d’estructura metàl·lica provisional per a les plataformes de treball. "La complexitat de l’obra ha estat realitzar-la sense molestar el pacient i la manca d’espai per a concentrar materials", confessa Serra, explicant que per aquest motiu, s'han construït també dues plataformes -a la façana nord i a la sud- per a desar tota mena d'eines i materials de la construcció.
La reforma exterior del que va ser el primer gratacel de Terrassa permetrà actualitzar la seva imatge i reduir un 30% la demanda tèrmica de climatització. Quan l’edifici compleixi cinquanta anys, el 2026, ho farà amb una façana renovada, més sostenible i adaptada als reptes energètics del futur.