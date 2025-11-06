Cultura i Espectacles

La Casa de la Música de Terrassa et pot ajudar

L'entitat ha obert una convocatòria de suport a la creació musical

  • La seu de la Casa de la Música de Terrassa es troba al carrer de la Mare de Déu dels Àngels

ARA A PORTADA

Publicat el 06 de novembre de 2025 a les 20:11

Les Cases de la Música, inclosa la de Terrassa, han obert una nova convocatòria d’ajuts a la creació musical, adreçada a artistes i grups emergents.

L’objectiu, segons l’entitat, és “donar-los suport en tot el procés de creixement i professionalització: des de l’enregistrament en estudi i la producció de directes fins a la creació de videoclips i col·laboracions amb la Fundació SGAE”. A més, els projectes seleccionats podran participar en col·laboracions amb el MMVV, la FiM de Vila-seca, la Fira Mediterrània de Manresa o altres circuits.

Artistes com Galgo Lento o Queralt Lahoz han rebut aquest suport. La convocatòria acabarà el 15 de desembre.

Notícies recomenades