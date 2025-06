Terrassa és jazz, hockey, modernisme, castells i també cant coral

Com els castells, com el jazz, com el hockey o com el reclam modernista, el cant coral se suma al seguit de referents identificatius de Terrassa. Aquesta era la intenció dels impulsors del Festival Internacional de Cant Coral Ciutat de Terrassa quan van promoure aquest certamen, que enguany arriba a la quarta edició amb una consolidació clara. Amb logotip renovat, representant la trena del monument a la Dona envoltat de notes musicals, el festival ja té cartell conegut, i és molt potent: la Cappella Victoria Jakarta d'Indonèsia, el Grand Choir of Óbudai Árpád School d'Hongria, el CORO PoliEtnico de Torí (Itàlia) amb el Cor de la UPC, i el World Youth Chor, el Cor Jove Mundial format per 70 cantants de 36 països. L'entrada general per a cada concert té un preu de 12 euros.

Joan Salvador, regidor de Cultura, ha presentat el festival aquest dimecres acompanyat de Carles Llongueras, president de Terrassa Ciutat Coral, i Rosa Maria Ribera, directora artística del festival, un esdeveniment jove "però que ha arrelat" en una ciutat que ja el comença a fer seu, segons Salvador. El certamen d'enguany, que es durà a terme del 10 al 23 de juliol, "recull l'experiència de diverses cultures musicals" i converteix Terrassa "en un referent de primer ordre a Catalunya i arreu", travessant "generacions i estils". En paraules del regidor, "Terrassa esdevé el gran epicentre del cant coral amb un festival que és lloc de trobada i coneixement compartit", que es converteix en quelcom diferent "perquè va més enllà de la música".

"Terrassa és una ciutat coral, fa molts anys que la tradició de cant coral ha estat present a la vida dels terrassencs i les terrassenques", ha comentat Llongueras en recordar la creació de Terrassa Ciutat Coral, que aglutina més de 20 entitats "sota el mateix paraigua per tal de donar suport a les diverses inciatives que anaven sorgint en el territori". El festival conté propostes amb un nexe comú, la recerca de la pau, "a través de l'acceptació de la diversitat present en els diferents repertoris musicals que interpretaran els grups convidats".

L'esdeveniment, segons Llongueras, "s'ha convertit en un festival de referència, no només a la ciutat sinó al territori". Com el jazz, els castells, el hockey o el modernisme: "Ara hi hem sumat el món coral". Per aquesta raó i unes altres, els organitzadors del festival celebren amb goig la consolidació d'aquests quatre anys de treball intens "per aconseguir una ciutat més forta". El camí ha estat "ple d'encerts" i enguany "posarem la cirereta a la feina realitzada" amb cors d'alta categoria.

La primera actuació: una coral d'Indonèsia

Cappella Victoria Jakarta és un cor d'església amb seu a la parròquia de Santa Teresa (Jakarta, Indonèsia) i dirigit per Herman Yoseph Tan, que ha interpretat més de 200 obres polifòniques en més de 20 concerts a Indonèsia i altres països. Fundat fa 25 anys per joves feligresos, compta ara amb cantants de diverses parròquies. Ha anat evolucionant "per centrar-se en cantar música de la polifonia sagrada de finals del segle XVI, especialment la música de la polifonia romana i les seves diverses interpretacions modernes", exposa el programa. Des del 2006, el grup canta de manera habitual música de la polifonia sacra romana a la missa eucarística a l'església de Santa teresa, al centre de Jakarta. La majoria d'aquestes obres van ser escrites per compositors de referència de la música litúrgica catòlica: Giovanni Pierluigi da Palestrina o Tomás Luis de Victoria (segle XVI) o el cardenal Domenico Bartolucci (segle XX).

Cappella Victoria Jakarta

El repertori que proposarà el cor a Terrassa és ampli i variat, format per tres parts diferenciades: una centrada en la música litúrgica europea dels segles XX i XXI, una segona que pica l'ullet a mestres relacionats amb Montserrat (Cererols, Pau Casals i Bernat Vivancos) i una tercera de música popular d'Indonèsia. El grup, amb prop de 30 cantants, està de gira i, segons Ribera, és "extramadament bo". Actuarà al festival de Terrassa el 10 de juliol, dijous, a la Seu d'Ègara, a les 21 hores.

La segona: gran cor d'Hongria

El Grand Choir of Óbudai Árpád High School de Budapest cantarà el dia 11 de juliol, divendres, al pati de la Seu d'Ègara, també a les 21 hores. Es tracta d'un cor jove, amb 90 cantaires, que va ser fundat el 2016 i pertany al cor d'alumnes de l'escola Árpád. La música té reservades quatre hores setmanals en l'horari lectiu a les escoles hongareses dins de les matèries obligatòries, com ha destacat Ribera. Els professors són especialistes qualificats. Tot plegat, "res a veure amb el nostre sistema educatiu de formació dels infants".

Imatge del cor hongarès



Dirigit per Erzsébet Kúnné Kocsis i Mark Szabó, el cor oferirà a Terrassa un repertori basat en els compositors de finals del segle XIX i pares de la cerca de la música folklòrica hongaresa "i el desenvolupament de la música dins de les cultures no occidentals". Parlem de Béla Bartók, però també de Lajos Bardós i Zoltán Kodály, i de creadors del segle XX com Ferenc Farkas o Miklós Kocsár.

Tercera: CORO PoliEtnico de Torí

El grup italià, amb Il Sedicetto (grup vocal de cambra) actuarà amb el Cor de la UPC, el dissabte 12 de juliol, a les 19 hores, a l'Auditori. Allà oferirà un repertori ètnic de diversos països (Brasil, Tanzània, Irlanda) i un de profà de música italiana i anglesa. El cor de Torí, dirigit per Guiseppe Crea, interpretarà a Terrassa un ventall ampli de temes. Am el Cor de la UPC (dirigit per Alicia Prieto) cantarà l'"Stabat Mater" de Karl Jenkins. Segons els programadors, el del 12 de juliol serà "un concert excel·lent per un encontre excepcional entre dues universitats". En paraules de Rosa Maria Ribera, el repertori serà "fresc, de polifonia profana, divertit".

Cor de Torí

I quarta actuació: World Young Choir

El World Young Choir (WYC) , Cor Jove Mundial, es troba enguany com a resident a Barcelona i Terrassa serà la primera parada de la seva gira. El concert se celebrarà dimecres 23 de juliol, a les 19.30 hores, a l'Auditori de Terrassa. Format per 70 cantants de 36 països, amb edats compreses entre els 17 i els 26 anys, el cor presentarà a Terrassa un concert a capella "d'altíssima qualitat interpretativa que oferirà un repertori únic que traspassa fronteres, cultures i generacions", indica l'organització. "Fundat l'any 1989, el WYC s'ha convertit en un símbol global per la pau, unitat i harmonia, sent reconegut per la Unesco com a Artista per la Pau", afegeix.

El director convidat és Daniel Reuss i durant el concert s'interpretaran, entre altres, obres d'Arnold Schöenberg, Frank Martin, Knight, Vanauth Williams, Fèlix Mendelssohn i Bernat Vivancos. Al festival s'estrenarà "Peace", obra d'encàrrec de la compositora Anna Campmany.

I més a l'hivern

El festival tindrà continuació a l'hivern. De moment, s'ha confirmat una sessió que integra innovació i alta qualitat: un cor de gòspel i flamenco, amb Nacho Melús. Serà el 27 de desembre amb taller al matí i actuació al vespre a l'Auditori, amb la participació del talentós guitarrista Pau Figueres.