Incertesa per la vaga de maquinistes de Rodalies: "M'han dit que no hi haurà trens fins a la tarda"

La vaga de maquinistes ha tornat a desestabilitzar aquest dilluns la mobilitat a Rodalies, i en concret, la dels usuaris que es desplacen cap a Terrassa. A l’estació de Fabra i Puig, des de primera hora del matí, s’hi han acumulat cues de passatgers que han hagut de canviar el tren per l’autobús davant la manca de servei ferroviari.
És el cas de l’Helena Miralles, estudiant a Terrassa, que assegura a l'ACN que, tot i conèixer la convocatòria de vaga, a l’estació li han comunicat que “no hi havia trens fins a la tarda”, fet que l’ha obligada a buscar una alternativa per carretera sense saber si arribaria a temps a classe. Miralles diu entendre les reivindicacions del col·lectiu de maquinistes, però lamenta que “fa anar malament a la resta d’usuaris”.
Altres viatgers habituals, com Dídac Maroto, que es desplaça cap a Sabadell, fa mesos que han optat directament pel bus. “Em porta menys maldecaps per fer la rutina diària”, explica, tot destacant que, tot i ser un trajecte més llarg, és més fiable que el tren.
La jornada de vaga ha coincidit amb el servei alternatiu per carretera del macrotall de l’R3, fet que ha permès a alguns usuaris esquivar el caos habitual de Rodalies.