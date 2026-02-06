La "Carmen" d'abans i d'ara: un mité amorós a Terrassa

És una nova lectura d’un mite amorós universal, un remolí de dansa en combinació amb música de Rodion Shchedrin amb sons del flamenc i de la tradició popular andalusa. És “Carmen”, d’Enric Gasa, i arribarà aquest dissabte (20 hores) i aquest diumenge (18) a Terrassa de la mà de la col·laboració de LaFACT i Innsbruck Winter Dance Festival. El coreògraf català Enric Gasa, precisament, va ser director del Ballet de l’Òpera d’Innsbruck.
Després d’un taller amb els alumnes del Programa d’Alt Rendiment (PAR) en Dansa, Gasa va escollir alguns d’ells per incorporar-los al cos de ball d’aquesta producció que s’ha assajat a Innsbruck i constitueix una interpretació personal i contemporània del mite que va portar en format òpera George Bizet.
Fusió d'elements
Gasa fusiona els elements de la novel·la de Mérimée amb els motius de l’òpera i en fa una posada en escena intensa en una proposta que busca unir el talent local amb l’experiència internacional. La producció fusiona la tradició coreogràfica amb elements moderns, “oferint una perspectiva innovadora sobre un dels mites més universals de la cultura europea”, indica l’organització. L’intercanvi artístic permet als ballarins del PAR en Dansa participar en un muntatge professional.
Enric Gasa Valga, director i coreògraf de ballets, musicals i òperes, va iniciar la seva formació com a ballarí a la Escuela de Danza María de Ávila de Saragossa. Més tard va obtenir una beca a l’Escuela Nacional de Ballet de Cuba i posteriorment s’incorporà a la companyia, sota la direcció d’Alicia Alonso. El 1998 va entrar a formar part del Ballet d’Escòcia, el 2001 es va traslladar al Ballet de Mannheim (Alemanya) i dos anys més tard al Ballet de Karlsruhe, al mateix país. El 2003, amb només 27 anys, va fundar el Festival Internacional de Dansa d’Esparreguera i l’any següent es va incorporar al Ballet de l’Òpera d’Innsbruck esdevenint-ne el director el 2009 fins al 2023. El desembre de 2023, va fundar la Companyia de Dansa Gasa Valga.