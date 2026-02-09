Berta Abellan revalida el títol de campiona del món "indoor"

La pilot terrassenca Berta Abellan ha reeditat el títol de campiona del món en categoria "indoor" en adjudicar-se per tercera vegada el Women's Trophy de Barcelona de manera consecutiva.
Enguany, l'única prova puntuable per al Mundial d'X Trial de la Federació Internacional de Motociclisme era la que es va celebrar diumenge al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Abellan és la vigent campiona del món "indoor" i també a l'aire lliure. Sortia com a favorita i no va decebre. Va evitar les penalitzacions, situant-se per davant de les seves grans rivals, la italiana Andrea Sofia Rabino, que va penalitzar un punt a la primera ronda, per dos de la txeca Denisa Pechackova.
A la segona i definitiva ronda, les coses van ser més equilibrades. Les tres candidates al títol van passar sense problemes per la primera zona. A la segona, totes tres van sumar un punt de penalització, de manera que Abellan es va proclamar campiona amb un sol punt, per dos de Rabino i tres de Pechackova. La quarta posició va correspondre a la britànica Alice Minta, ja molt allunyada, va acabar amb 16 punts. La cinquena posició va correspondre a la també britànica Kaytlyn Adshead amb 19 punts.