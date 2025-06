Entrades a 3,5 euros als cinemes terrassencs, fins dijous

La Festa del Cinema 2025 torna a Terrassa amb entrades a 3,5 euros durant quatre dies.

La promoció ha començat el dilluns 2 de juny i s’allargarà fins aquest dijous 5 de juny. Els usuaris no s’hauran d’acreditar de manera prèvia. Les entrades es poden comprar de forma presencial a les taquilles o als webs

La iniciativa impulsada per dues associacions de sales de cinema de tot l’Estat (i amb la col·laboració del Ministeri de Cultura) facilitarà que els espectadors puguin veure les pel·lícules d’estrena a les sales de cinema per 3,5 euros. A Terrassa, s’hi han adherit els dos equipaments cinematogràfics: el Cinema Catalunya (al carrer Sant Pere) i els cinemes Cinesa (al Parc Vallès).

Quins films?

En el cas del Cinema Catalunya, pel seu calendari d’obertura setmanal, només es podrà gaudir de l’oferta el dimecres i dijous. Actualment estan projectant les pel·lícules “La trama fenicia” i “Érase una vez mi madre”.

A més, dijous hi haurà la projecció mensual de la Filmoteca, que ofereix “Interstellar” en VOSE. Serà a les 21.15 hores.