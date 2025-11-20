Jazz barrejat amb formatge a Terrassa

Al passatge de Tete Montoliu de Terrassa se celebrarà aquest divendres al vespre una degustació amb temptacions múltiples. Rebran als presents diversos resums d’aroma, un que neix a un formatge de llet d’ovella Latxa, de coagulació enzimàtica, pasta premsada i sabor intens i persistent, i amb acidesa baixa i notes de fruita seca; o un de pasta dura i premsada de llet crua d’ovella que presenta un color pàl·lid i ha madurat durant 120 dies. Els assistents podran acompanyar tot plegat amb un trosset de pa de tradició (aquest n’és el nom, de debò), elaborat amb farina de blat i sègol molt a la pedra i fermentació natural de 24 hores, o amb pa de nous i figues, producte artesanal de blat amb massa mare. De fons, el jazz completarà els sentits. Hi assistirà un centenar de persones. Ja no queden entrades.
De fons, perquè es tracta de música, no tastable físicament sinó espiritual, però no perquè la seva rellevància en l’espectacle sigui menor. De fet, juga a casa, però resulta que la Nova Jazz Cava regira la pell i, sense deixar de ser temple jazzístic, presenta també versió gastronòmica. I no és el primer cop: el Formatjazz arriba a la 13a edició, aquest divendres, de la mà de Haizea Martiaren. Aquesta biscaïna, nascuda a Markina-Xemein l’any 1991, resident a Terrassa des de fa cinc anys, farà de mestra de cerimònies a dalt de l’escenari. La saxofonista, compositora i arranjadora basca toca de nou a Terrassa en formulació de trio, amb Vicente Marín al piano i Pep Coca al contrabaix.
El repertori gastronòmic de la cita el formen nou productes procedents del País Basc i Navarra
En efecte, tot plegat forma el que els organitzadors defineixen com “una experiència immersiva de gastronomia i música basques”, perquè sis dels nou formatges que seran deglutits a la Nova Jazz Cava procedeixen del País Basc: cinc de pobles de Guipúscoa i un, d’Àlaba. La resta no venen de llocs molt llunyans als anteriors: són navarresos. Sí que hem de mirar una mica més a l’oest peninsular per localitzar la procedència dels vins, ja que segurament no hi ha maridatge possible, ni a tres bandes com aquest, sense el resultat de la fermentació del most. La carta de vins la integren dos productes de Galícia: el Ruxe Ruxe, un vi negre jove de la DO Ribeira Sacra, “molt aromàtic, fresc i marcat per la fruita i la mineralitat dels canons del Sil”. L’altre és el Tolemia, vi blanc jove de la DO Ribeiro. I els pans són del Forn Turull.
La Nova Jazz Cava avança horaris per celebrar el Formatjazz. que s’iniciarà a les 21 hores
I ara, a tastar el Gure, formatge d’Asteasu. O el Bigel, d’Aia, seguit del Sugaar, del mateix lloc, per passar al Barrenzuki Behieko, d’Olaberria, i a l’Urrezko, procedent d’Erratzu. De Burgui ve el Larra i de Solaruze, l’Egotza. La Leze arriba des d’Ilarduia i l’Albi, del poble d’Arruazu. El trio liderat per Haizea Martiaren farà la seva aportació sustentada en la connexió del jazz amb música tradicional basca que esdevé segell de la saxofonista, que en realitat és multiinstrumentista
L’autora de treballs com “Folketik Jazzera Ensemble” o “Zutabe” Haizea Martiartu va consolidar els seus estudis al Taller de Músics i després a l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya). Allà es va alimentar de músics de la talla de Gorka Benítez, Joan Chamorro, Horacio Fumero o Chano Domínguez. Ha cultivat tant el jazz com altres gèneres en formats diversos, petits com el trio Hiru, o big bands com OJO (Original Jazz Orquestra) o Michaela Chalmeta Big Band. En aquestes formacions han col·laborat amb artistes com Fermín Muguruza, Andrea Motis o Jorge Pardo.
Aquest divendres, 21 de novembre, la Nova Jazz Cava avança horaris per celebrar el Formatjazz. El singular maridatge començarà a les 21 hores, amb Haizea Martiartu, Vicente Marín, Pep Coca, vi i artesania formatgera. Les entrades s'han exhaurit.