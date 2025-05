Josep Gòrriz escriu amb la guia de 100.000 estudiants

Josep Gòrriz (qui ha estat professor l’institut Investigador Blanxart de Terrassa durant trenta anys) continua ben relacionat amb el món educatiu i estudiantil. De fet, cocrearà una novel·la amb més de 100.000 estudiants de tot Catalunya a través de la plataforma educativa digital Fiction Express.

La plataforma, present en més de 350 escoles catalanes i a més de 8.000 a tot el món, vol afermar l’hàbit lector en els estudiants i millorar la seva competència lingüística treballant la llengua de manera integral.

El primer capítol de la novel·la, anomenada “Can Murri Trencapins”, va sortir el passat 2 de maig. Durant cinc setmanes, cada divendres es publicarà un nou capítol d’acord amb la continuació que votin els lectors, que també interactuaran amb l’autor a través d’un fòrum.

Al llibre, la protagonista -Lorena- i el seu grup d’amics, passen les colònies de fi de curs a la masia de Can Murri Trencapins. Allà descobreixen que un banquer vol fer fora els seus propietaris, en Pepet i la Rosaura, per construir-hi un gran complex turístic. Els pagesos no tenen diners per pagar el deute, però existeix una última esperança: trobar el tresor que va amagar el seu besavi. La novel·la es pregunta: “Aconseguiran salvar la masia?”.

Prolífic escriptor

Josep Gòrriz (Sabadell, 1956), ha publicat 78 obres per a tots els públics. Ha guanyat mitja dotzena de premis, entre els quals destaquen el Premi Ferran Canyameres per “Diana caçadora”, el Calassanç de narrativa per “El camí de l’aigua” i el Premi Lletres de la Fundació Amics de les Arts i les Lletres per la seva trajectòria literària.

Diplomat en Magisteri i llicenciat en Llengua i Literatura Catalana, s’hi va dedicar durant 38 anys, més de 30 dels quals a l’Institut Investigador Blanxart de Terrassa. Aquest és el seu segon llibre a la plataforma, abans va escriure “El misteri de les carbasses”. També aquesta primavera ha presentat la novel·la “Programa zero”, una obra especulativa de futurs, publicada per Stonberg Editorial.