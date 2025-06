La Nit del Misteri arriba de nou a Terrassa

L’experiència de cada guardó és diferent, però gairebé tots es troben entre els més antics del país. Sobretot, el Ferran Canyameres, el corresponent de la novel·la d’intriga. Les lletres catalanes viuran aquest dimecres, 25 de juny, al vespre un dels seus esdeveniments més importants amb la 37a edició de la Nit del Misteri a Terrassa.

Òmnium organitza la festa, que se celebrarà al Teatre Principal a partir de les 19.30 hores amb la presentació del periodista Xavi Coral. Durant la nit, es lliuraran el XXXIV Premi de novell·la Ferran Canyameres, el XXXVII Premi de narracions curtes Ferran Canyameres, el XXXI Premi Maria Rovira, el XXIV Premi M. Montserrat Oller (ambdós per a estudiants), el XXI Premi de poesia Enric Gall i el V Premi de Teatre Àngels Poch. Sis guardons en total per a una nit molt especial que inclourà jazz i la interpretació radiada del Premi Ferran Canyameres del 2024, “Travessa el buit”, d’Andreu Grau. L’encarregat de la interpretació serà el Quadre de Veus de Ràdio Teatre. L’organització informa que hi haurà “altres sorpreses”. L’acte és obert a tothom, però amb reserva de plaça.

El Ferran Canyameres és el premi de novel·la d’intriga més antic de Catalunya en el seu gènere i amb la dotació més alta (5.500 euros). A més, inclou la publicació de la novel·la guanyadora; fa tot just un any, Pagès Editors es van encarregar de publicar “Travessa el buit”.

L'edició del 2024

El 2024, el gironí Ferran Joanmiquel Pla va ser guardonat amb el IV premi de Teatre Àngels Poch, amb l’obra “Una dona sense nom”. El premi Ferran Canyameres de narracions curtes, en la seva 36a edició, es va atorgar a Montse Albets Reig, de Mataró, per l’obra “Convivència veïnal”. A la 23a edició del guardó M. Montserrat Oller de narracions curtes per a alumnes de 5è i 6è de primària, el premi al nivell de 5è va ser per a Júlia Torrents Molina de l’escola Tecnos de Terrassa per l’obra “M’agrada ser diferent” i el premi al nivell de 6è se’l va endur Mia Brosa Bonillo de l’Escola Creixen per l’obra “El misteri del far”.

No sols de misteri, però, s’alimenta aquesta nit. Des del 2003, el certamen entrega també el premi de poesia Enric Gall, que promou l’exaltació dels valors ciutadans com el civisme, la convivència i els bons costums. En la seva 20a edició, la del 2024, va recaure en Joan Armengol Puig, de Manresa, amb el poema “Aquiló (acròstics)”. Els premis són possibles gràcies al patrocini i la col·laboració de MútuaTerrassa, BonPreu-Esclat i LaFACT.