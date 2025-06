La tradició i la llibertat pugen juntes a l'escenari a Terrassa

És un resultat més de la beneïda promiscuïtat del jazz, la música de la llibertat, amb parets poroses i codis oberts. Horacio Fumero, present en nombrosos projectes, el nostre Ron Carter particular, torna a la Nova Jazz Cava acompanyat del guitarrista Dani Pérez i el bateria Guillem Arnedo. O Pérez i Arnedo tornen amb Fumero, que tant fa, perquè el format és de trio amb equiparació nominal pel que respecta a la rellevància de cada aportació: Pérez, Fumero & Arnedo Trio toquen aquest divendres, 20 de juny, a la Nova Jazz cava, a partir de les 21.30 hores.

I el resultat no és una simple suma de parcel·les, sinó un encaix que aposta per l’exploració des del fonament de la tradició jazzística. El trio basa el seu so en les composicions de cadascuna de les seves parts per confluir en un àmbit comú de risc, llibertat i patrimoni. Així, les composicions del trio es barrejaran amb música d’arrel argentina i cançons del repertori nord-americà.

Àmplia trajectòria

A l’escenari pujaran tres personalitats del jazz a Catalunya, però d’extensa trajectòria nacional i internacional. Dani Pérez, de Buenos Aires, va passar gairebé una dècada al País Basc. Instal·lat a Barcelona com a docent, ha participat en projectes diversos: del David Xirgu Quartet al David Mengual “Monkiana”, passant per Benet Palet, Alexis Cuadrado, Gorka Benítez, Bill McHenry, Víctor de Diego, Joan Abril, Chris Higgins, Spetec o l’Orquestra de Cambra del Teatre Lliure.

Horacio Fumero (també de Buenos Aires) va arribar a Europa de la mà del genial saxofonista Gato Barbieri. Després de viure uns anys a Ginebra, aquest intèrpreo de contrabaix es va establir a Barcelona l’any 1980. Va integrar el trio estable de Tete Montoliu, amb qui va treballar fins a la mort del líder el 1997. Nominat als Grammy, Fumero ha tocat amb gent com Freddie Hubbard, Johnny Griffin, Philip Catherine, Woodey Shaw, Bobby Hutcherson o Danilo Perez. El 2013 va rebre el Premi Jazzterrasman.

Guillem Arnedo es mou en projectes com Bartha & Arnedo Quartet, Pérez/Arnedo & Los Fumero, Doin’ The Thing, El Quartet Federal i Michael Kanan Trio. Actualment és president de la Unió de Músics (UdM) i vicepresident de l’Acadèmia Catalana de la Música.