Una missa contra l'angoixa a Terrassa

El cicle Terrassa Ciutat Coral inclou una proposta especial per celebrar en gran el Dia Europeu de la Música. Es tracta del concert “Missa in angustiis”, obra composta per Joseph Haydn també coneguda com a “Missa Nelson”. La interpretarà la Coral Nova Ègara aquest dissabte vinent, a les 18 hores, a l’Auditori de Terrassa. El director: Jordi Lalanza.

La missa, que comptarà amb les interpretacions de l’Orquestra de Cambra i Solistes Nova Ègara, és una obra cabdal del repertori clàssic. Composta l’any 1798, “va néixer en un moment de gran tensió i incertesa a Europa, marcat per les guerres napoleòniques”, segons destaquen els organitzadors del concert. Amb la seva música, “Haydn aconsegueix transmetre un profund sentit d’esperança i fe”. Aquest missatge arriba tot i les circumstàncies difícils que donen nom a la pròpia obra: “Missa per als temps difícils” o “per als temps d’angoixa”.

El sobrenom “Missa Lord Nelson” es va afegir posteriorment en honor a l’almirall britànic Horatio Nelson, que esdevingué una figura clau per la seva victòria a la Batalla del Nil. Aquest episodi marcava la resistència contra les forces de Napoleó. La coincidència entre el triomf bèl·lic i l’estrena de l’obra va reforçar aquesta associació històrica. La missa combina espiritualitat i emoció amb majestuositat.

Experiència

La de dissabte no serà la primera recreació de “Missa in angustiis” per part de la Coral Nova Ègara, que ha interpretat aquesta obra majúscula de Haydn en un repertori simfònic-coral que contempla també peces com el “Messies” de Händel; “Rèquiem”, “Missa de la Coronació” i la “Gran Missa en Do menor” de Mozart; la “Missa de Glòria” de Puccini; la “Novena Simfonia” i la “Fantasia Coral op.80” de Beethoven; la “Creació” de Haydn, o el “Psalm 42” i “l’Elies” de Mendelssohn.

La Coral Nova Ègara, fundada el 1998, va ser dirigida en un principi per Joan Martínez. Posteriorment ho van fer Raimon Romaní i Lars Isdhal. Ara, el director titular és Jordi Lalanza.