Xerrada sobre la Balma a l'Ateneu Terrassenc

Alguns dels presents no coneixia la Balma, però Manuel Beser es va encarregar d'explicar detalls i algunes llegendes d'aquest santuari troglodític situat a Sorita, a la comarca dels Ports de Morella. Beser i la seva obra "La Balma. Guia històrica i cultural" van ser els protagonistes d'una nova xerrada cultural de l'Ateneu Terrassenc, aquest dimarts passat.

Ricard Martí Morales va iniciar l'acte ressaltant els moments i els escrits més importants de la Balma. A continuació, l'autor va explicar que s'havia decidit a fer el llibre després de dues dècades d'escassetat d'obres sobre aquest santuari.

El llibre, amb fotografies de Miquel Àngel Troncho, ret homenatge als noranta anys transcorreguts des de la darrera publicació de la "Historia de la Balma", escrita per Ramon Ejarque l'any 1934. L'obra de Beser es presentarà el 29 d'agost precisament a la població castellonenca.

La Balma és un edifici religiós enclavat en la roca, d'estil renaixentista, construït entre els segles XVI i XVIII, que va esdevenir centre de peregrinacions, tant dels pobles de Castelló com dels de Terol. Sobretot al segle XVIII, hi anaven dones per curar-se d'estar "endimoniades". El santuari és Monument Històric Artístic des de l'any 1979.