Els Gegants de Terrassa ballen entre fotografies històriques

L'Arxiu Tobella ha acollit aquest dijous, la presentació d'"Un pas de gegant pels arxius", una doble exposició fotogràfica organitzada per l’Arxiu Històric i Comarcal del Vallès Occidental, l’Arxiu Tobella i els Geganters de Terrassa. L’acte ha tingut lloc a les 19 hores a l’Arxiu Tobella i ha marcat l’inici d’una proposta cultural que es podrà visitar fins al 10 de juliol.

La mostra, impulsada en el marc de la Festa Major i coincidint amb les celebracions del 175è aniversari dels Gegants Vells i el 75è dels Gegants Nous, reuneix fotografies històriques i actuals provinents dels arxius fotogràfics de la ciutat, així com material cedit pels propis geganters. El membre de Geganters i organitzador de la iniciativa, Quico Simó ha expressat que era una llàstima que "un material tan valuós es conservés i els terrassencs no poguessin accedir-hi".

Una doble exposició connectada per passes de gegant

Les exposicions es presenten simultàniament a l’Arxiu Tobella i a l’Arxiu Històric de Terrassa, connectades per un original recorregut marcat a terra amb “passes de gegant” que uneixen físicament els dos espais a través del centre de la ciutat. L'ideari d'aquesta iniciativa ha estat en Josep Maria Pey: "Volem que la gent vegi les passes pel carrer i recordi que pot gaudir de les exposicions", diu. El recorregut és el següent: Placeta de Saragossa, carrer de Sant Pere, Plaça Vella, Plaça Nova, carrer de Baldrich fins a la porta de l'Arxiu Històric de Terrassa.

Cada un dels Arxius, mostra una part diferent de la història de la colla. En primer lloc, s'ha de visitar l'Arxiu Tobella a la placeta de Saragossa, on es pot gaudir de més de 40 fotografies que repassen de forma cronològica les cites més importants i mostren l'evolució dels Gegants de Terrassa. La primera instantània del recorregut data de l'any 1895 i la darrera de 2010. "Retraten el pas del temps de la ciutat i dels gegants, que no només han canviat de vestits sinó que el seu aspecte ha envellit", ha explicat Simó.

En canvi, la mostra de l'Arxiu Històric és monogràfica i se centra en el Concurs Provincial de Gegants de Terrassa del 2 de juliol de 1950. Aquesta data ha esdevingut com una de les més importants de la tradició gegantera de la ciutat i una llum de catalanitat entre la foscor del franquisme. A més a més, l’acte servia per celebrar el centenari i jubilació dels Gegants Vells, i l’arribada dels Nous, en Ramonet i n’Estefania.

Per una altra banda, s'ha anunciat que el dissabte 5 de juliol a les 10 hores, en plena Festa Major, tindrà lloc una activitat especial: una doble visita guiada a càrrec de Jan Grau, reconegut expert en el món geganter. L’activitat iniciarà a l'Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès, on s'oferirà una explicació detallada de l’exposició i dels elements vinculats a la tradició gegantera. Després, els assistents seguiran les "passes de gegant" fins a l’Arxiu Tobella, on es continuarà amb xerrada.

Un aniversari molt complert

“Hem tirat la casa per la finestra”, bromeja el president de Geganters de Terrassa, Jesús Moreno, en parlar de la celebració del doble aniversari dels Gegants. El president ha anunciat que el pròxim 2 de juliol, pels 75 anys d’en Ramonet i n’Estefania, es podrà gaudir dels nous vestits de vuit dels gegants. Per si no fos prou, es presentaran quatre figures més: dues noves i la recuperació dels Gegants originals -els que se solen veure són rèpliques fetes per en Jordi Grau. Per acabar, Moreno ha convidat a tots els terrassencs de 75 anys a una fotografia conjunta amb els Gegants.