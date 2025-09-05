LaFACT obre a Terrassa una acurada exposició del seu fons d'art

Espigolar i espigolar entre mil peces, la majoria mereixedores de selecció final, per triar-ne 61 no és tasca fàcil, però La Factoria Cultural de Terrassa (LaFACT) s'ha posat a la feina i el resultat es podrà visitar a partir d'aquest dissabte, 6 de setembre, a les instal·lacions de la institució a la rambla d''Egara. Allà, fins a principis del 2026, es mostraran joies de Martí Alsina, Casas, Torres-Garcia, Rafael Benet, Alexandre de Riquer o Joan Josep Tharrats, perquè l'exposició inclou treballs d'artistes catalans (entre els quals terrassencs) compresos entre el segle XIX i les segones avantguardes. Els horaris de la mostra: de dilluns a dissabte, de 16 a 21 hores; diumenges i festius, obert els dies de funció.
LaFACT exposa una selecció d’obres del seu fons d’art. La tria sintetitza l’evolució de la pintura catalana i es podrà visitar a partir d'aquest dissabte 6 de setembre fins a principis d’any a les sales 3 i 4 de l'edifici. L’exposició, anomenada "Una passejada per l’evolució de la pintura catalana", presenta un recorregut que porta "des del realisme i simbolisme de finals del segle XIX, passant per exemples d’una bona part de les diferents tendències pictòriques que s’han generat al país, fins a arribar a algunes peces destacades de l’informalisme", assenyala el centre cultural.
Al llarg del recorregut per les dues sales, el visitant podrà admirar aquesta selecció acurada de les obres més representatives del Fons d’Art de LaFACT, que la institució ha reunit i custodiat al llarg de més de cent anys d'història.
Allà s'exposen tresors pictòrics com el realisme de "Platja", de Martí Alsina (1826-1894), o "Carrer", del modernista Ramon Casas (1866-1932). Un dels grans representats del Noucentisme, Joaquim Torres-Garcia (1874-1946), també hi és present amb una aquarel·la de "Mon Repòs", a més dels quatre frescos de la masia Mon Repòs que es poden veure a l’exposició permanent al vestíbul de LaFACT.
A mig recorregut, el visitant podrà contemplar obres procedents de l’escola de París com "Noia assseguda", de Pere Pruna (1904-1977) o "Gent a la terrassa", de Rafael Benet (1889-1979) i cap al final de la mostra, l’obra més recent de caràcter avantguardista com "L’altre costat de la terra", de Joan Josep Tharrats (1918-2001), "Passadís i taula", de Josep Roca-Sastre (1928-1997) i "Ltino maternal", d’Eduard Arranz-Bravo (1941-2015). Totes les peces s'exhibeixen acompanyades de cites de l’estudiós Francesc Fontbona, membre de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi.
En sis parts
"Una passejada per l'evolució de la pintura catalana" s'estructura en sis parts ordenades pels diferents corrents artístics que abasta la col·lecció. Són aquestes:
1- El realisme, simbolisme i modernisme (finals s.XIX - principis del s.XX). Aquesta secció mostra l'evolució de l'art català des del realisme de Ramon Martí i Alsina i el seu deixeble Modest Urgell fins al modernisme, un moviment plural representat per artistes provinents del Cercle Artístic de Sant Lloc com Dionís Baixeras i Alexandre de Riquer, i grans noms del modernisme català Eliseu Meifren i Ramon Casas.
2- Els modernistes terrassencs (tombant segles XIX i XX). Com destaca LaFACT, aquest bloc se centra en l'escola modernista de Terrassa, "àmpliament representada per la figura de Joaquim Vancells, de qui es mostren cinc olis representatius del seu peculiar simbolisme paisatgístic". Pertanyents a aquesta escola destaquen també els germans paisatgistes Pere i Tomàs Viver, també amb una presència molt important a la col·lecció.
3- Postmodernisme i Noucentisme. Aquesta part mostra un estil més europeu amb artistes com Joaquim Mir i un dels grans representats del Noucentisme, el pintor uruguaià de família catalana Joaquim Torres Garcia, que va viure a Terrassa i té una magnífica representació al fons de LaFACT. Els seus "Frescos de Mon Repòs" es poden veure exposats al vestíbul de LaFACT de manera permanent.
4- La Generació de 1917, l’Agrupació Coubert, els evolucionistes i l’escola de París. Sorgits al voltant de 1917, hi és representat el terrassenc Rafael Benet, i Josep de Togores. S'hi inclouen també els evolucionistes, com Joan Serra, i figures de l'escola de París com Pere Pruna i Emili Grau Sala, a més de pintors independents com Mallol Suazo i Francesc Serra.
5- Escola del Vallès, mitjans segle XX. Aquesta secció presenta la potent escola pictòrica del Vallès, que va actuar com a contrapunt a la de Barcelona. Hi destaquen artistes com el terrassenc Isidre Òdena, Jacint Morera amb les seves novetats geometritzants i Pere Tort, un pioner de les segones avantguardes catalanes que va emigrar al Brasil.
6- Segones avantguardes, segona meitat del segle XX. Aquest darrer apartat mostra les segones avantguardes que inclouen obres de Joan-Josep Tharrats, cofundador de Dau al Set, i de Romà Vallès, figura clau de l'informalisme amb un espai permanent a LaFACT. També s'hi exposen obres dels figuratius Josep Roca-Sastre, Montserrat Gudiol, Mario Bedini, Eduard Arranz-Bravo, Rosa Agenjo i Martín Carral.
El Fons d’Art
LaFACT té un fons d’art que s’ha elaborat al llarg de més de cent anys. El 1907 començava aquesta iniciativa amb l’adquisició d’un tríptic d’Alexandre de Riquer, "Immaculada i àngels" (1901). Amb el pas del temps, aquella iniciativa acaba esdevenint una important col·lecció d’art. "Ara podem explicar una col·lecció que té una representació molt destacada d’artistes com Pere Pruna, Joaquim Vancells o els germans Viver i compte amb obres d’artistes com Martí Alsina, Francesc Torras Armengol, Modest Urgell, Francesc Gimeno, Ramon Casas, Joaquim Mir, Joaquim Torres Garcia, Roca Sastre o Montserrat Gudiol, entre altres", conclou la institució