Latent, el festival que omple Terrassa de nou disseny

Dos dies, 16 conferències, de 16 estudis o professionals, alguns dels quals consagrats en el sector. Aquestes són les dades fredes del festival. Les “calentes” no són dades, sinó intencions sòlides. Aquest divendres comença el Festival Latent de Terrassa, el del del talent emergent en el sector del disseny; el que, segons els organitzadors, omplirà ambdues jornades “d’inspiració creativa, ponències i el procés de treball de professionals del disseny, la direcció d’art, la il·lustració i moltes altres disciplines”. El certamen repeteix escenari: Cal Reig.
Aquest any, el festival creix programant dos dies sencers de conferències “pensades per descobrir noves veus creatives, conèixer gent del sector i compartir experiències en un espai industrial recuperat a Terrassa”. Els ponents explicaran com treballen, quins són els seus referents, què els ha sortit bé i també les errades que els han fet aprendre i arribar on són ara.
Exposició prèvia
Un dels participants, el dissenyador gràfic Quim Marín, ha estat protagonista a la bestreta del festival, amb “Never ever be predictable”, una exposició que va ser inaugurada el 13 de setembre i tancada el 29 d’octubre. La mostra es configurava com un recorregut gràfic per la trajectòria de Marín i per les ciutats del món per on ha passat i on ha viscut.
Les jornades del festival, dirigit i per Xavier Lienas i Albert Soriguera, s’iniciaran a les 10 hores i acabaran a les 19. Per a aquest divendres s’han previst les ponències de Clara Pessanha, Bogidar Mascareñas, Flavià Boleda, Requena Office, Young Talents, la il·lustradora Olga Capdevila, Sergi Delgado i Querida, estudi barceloní que ha dissenyat una peça editorial pel cantant Bad Bunny. El programa d'aquest dissabte inclourà les xerrades de Margo, Cuca Berenguer, Julia Blanco, Quim Marín, Solo, Mónica Losada (integrant d’un gran estudi de Nova York), Noesadrede i Design Office Fun.